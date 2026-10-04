 

Не только Финляндия: 96-летний сенатор США тоже страдает от русских диверсантов, оставляющих у него дома включенный свет и кипящий чайник на плите

04.10.2026, 17:48, Разное
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96-летний член Сената США Роберт Краузе заявил, что русские диверсанты вредят не только финским депутатам – они регулярно проникают к нему в дом и устраивают «различные пакости». Так он прокомментировал пост в социальной сети X, в котором говорилось, что неизвестные оставляют в домах у политиков в Финляндии несмытые унитазы и включенный свет с целью запугивания.

Сенатор обвинил российскую сторону в том, что она уже не менее двух лет подставляет его перед домочадцами и обслугой – злоумышленники делали то же, что и в Финляндии, а ещё оставляли на плите кипящий чайник и разломали садовых гномов его клюшкой для гольфа и сфальсифицировали запись камер наблюдений, на которой это делает сам Краузе.

«Оставайтесь крепко, финны. Мои приветствия вашему губернатору. Мы должны дать отпор советским провокаторам и вместе остановить красную угрозу для Америки. То, что они делают, – возмутительно, недопустимо, тревожно и возмутительно», – написал он в X.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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