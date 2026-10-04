 

На Окинаве американский морпех арестован по подозрению в ограблении и убийстве женщины

04.10.2026, 7:00, Разное
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В японской префектуре Окинава арестован 20-летний военнослужащий Корпуса морской пехоты США Девин Джейкоб Баллард. Его подозревают в ограблении и убийстве 39-летней жительницы Нахи Анны Яги, пишет Reuters со ссылкой на местную полицию.

Баллард служит на авиабазе морской пехоты США Футэмма. По данным полиции, преступление было совершено ранним утром 3 октября в гостинице в районе Вакаса города Наха. Следствие считает, что подозреваемый забрал кошелек женщины и другие принадлежавшие ей вещи.

Сотрудники гостиницы вошли в номер после того, как постоялица не освободила его в установленное время, и обнаружили женщину без признаков жизни. Камеры наблюдения, по данным японских СМИ, зафиксировали мужчину, который ранее вошел в номер вместе с ней, а затем покинул гостиницу с ее вещами.

Баллард отрицает предъявленные ему подозрения. Представители американских вооруженных сил на момент публикации сообщения Reuters ситуацию не комментировали.


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