«Моя единственная карта «Яндекс Пэй» не работает»: Маргарита Симоньян задержана за безбилетный проезд в московском автобусе

Утром в московском автобусе №199 контролёрами ГКУ «Организатор перевозок» была задержана за безбилетный проезд главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Как объяснила проверяющим заслуженная журналистка России, она не смогла приобрести билет из-за приостановки работы «Яндекс Пэй» – сервис перестал обрабатывать платежи после ударов по инфраструктуре «Яндекса».

«У меня один накопительный счёт и одна банковская карта. До получки ещё далеко, поэтому пришлось взять грех на душу и поехать «зайцем», мне очень стыдно», – сказала Симоньян.

Контролёры выписали штраф главреду RT в размере 5 тысяч рублей, Симоньян пообещала заплатить сразу же после получения аванса за октябрь.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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