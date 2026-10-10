Минприроды: выхлоп дизельных автомобилей – главная причина заболеваний лёгких у россиян

В министерстве природных ресурсов готовят законопроект, который ограничит реализацию дизельного топлива и новых автомобилей с дизельными двигателями на территории России. Как оказалось, выхлоп таких машин – главная причина заболеваний лёгких. Исключение сделают только для транспорта государственных учреждений и системообразующего бизнеса.

Инициатива основана на независимой экспертизе, проведённой министерской лабораторией по заказу Минпромторга. В ходе исследования, проводившегося с раннего утра 10 октября, изучали главным образом ущерб для экологии, однако обнаружили и чрезвычайный вред для людей.

«Здоровье россиян остаётся для нас первоочередным приоритетом. Эксперты бьют тревогу и говорят, что до 92% заболеваний лёгких, включая очень распространённую обструктивную болезнь, могут объясняться именно вредными веществами, которые выбрасывает дизельный автотранспорт», – рассказала заместитель министра Людмила Кулешова.

Также в ведомстве добавили, что от принятия законопроекта напрямую зависит здоровье детей – растущие организмы ещё более восприимчивы к продуктам сгорания солярки. Выступать против инициативы может только тот, кто желает зла детям, заключила Кулешова.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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