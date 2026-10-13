Мэр Нью-Йорка распорядился пересмотреть правила применения силы полицейскими

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил руководству городской полиции провести всестороннюю проверку правил применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Проверка должна быть проведена в ближайшие месяцы.

Решение принято на фоне критики действий полиции при разгоне пропалестинских демонстраций, а также скандала вокруг увольнения полицейского, причастного к гибели 19-летнего Вина Росарио в 2024 году.

Полицейский, которому предстояло предстать перед дисциплинарным трибуналом в связи со смертельным выстрелом, вышел в отставку до начала разбирательства. Это вызвало новую волну критики существующих механизмов привлечения сотрудников полиции к ответственности.

«Когда власти применяют силу в отношении жителя Нью-Йорка, требования к подотчетности должны быть самыми высокими», – заявил Мамдани.

Предполагается, что проверка затронет действующие инструкции по применению физической силы и оружия, а также процедуры контроля и расследования случаев, когда действия полицейских приводят к тяжелым последствиям.

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