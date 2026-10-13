 

Мэр Нью-Йорка распорядился пересмотреть правила применения силы полицейскими

13.10.2026, 5:00, Разное
  Поддержать в Patreon

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поручил руководству городской полиции провести всестороннюю проверку правил применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Проверка должна быть проведена в ближайшие месяцы.

Решение принято на фоне критики действий полиции при разгоне пропалестинских демонстраций, а также скандала вокруг увольнения полицейского, причастного к гибели 19-летнего Вина Росарио в 2024 году.

Полицейский, которому предстояло предстать перед дисциплинарным трибуналом в связи со смертельным выстрелом, вышел в отставку до начала разбирательства. Это вызвало новую волну критики существующих механизмов привлечения сотрудников полиции к ответственности.

«Когда власти применяют силу в отношении жителя Нью-Йорка, требования к подотчетности должны быть самыми высокими», – заявил Мамдани.

Предполагается, что проверка затронет действующие инструкции по применению физической силы и оружия, а также процедуры контроля и расследования случаев, когда действия полицейских приводят к тяжелым последствиям.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.10 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1693-й день войны

13.10 / Трамп объяснил, почему РФ и Украина согласились на «энергетическое перемирие» — «Я так сказал»

13.10 / В парке аттракционов Six Flags в США погиб человек, есть пострадавшие

12.10 / В Австралии создан миноискатель MineReader, определяющий взрывчатку с помощью магнитного резонанса

12.10 / Зеленский — после заявления Трампа РФ шесть раз атаковала украинские энергетические объекты

12.10 / 300 метров древней истории: как 2000 лет назад Иерусалим снабжался водой, выяснили ученые

12.10 / Климатические отпечатки человека. Новый обзор подтверждает антропогенное потепление

12.10 / Во Франции хакеры нагрели холодильники в супермаркетах до 50 градусов, испорчены тонны продуктов

12.10 / Трамп разрешил России и Украине разблокировать и вывести по $50 млрд своих замороженных активов

12.10 / Шесть странных могил бронзового века: почему дети лежали не так, как положено

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике