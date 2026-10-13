 

Манифестации во Франции, организаторы заявляют почти о полумиллионе участников

13.10.2026, 19:15, Разное
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Французские профсоюзы сообщили, что 480000 человек приняли участие в прошедших по всей стране манифестациях солидарности с учениками старших классов, требующих улучшения условий обучения в школах.

Министерство внутренних дел Франции говорит о 161500 участниках, в том числе 41000 в Париже. Также сообщается о начале 36 расследований против полицейских, подозреваемых в превышении полномочий. Отметим, что с начала беспорядков, разжигаемых исламистами и ультралевыми, получили ранения около 200 манифестантов, 800 полицейских и 147 учителей. 6800 человек задержаны.

Президент Эммануэль Макрон, выступая 13 октября, призвал демонстрантов к сдержанности. «Решение этих вопросов требует времени, консультаций, обсуждения и уважения», – заявил он. Представители правительства также заявляют о том, что прислушиваются к позиции школьников.

Радикальная активистка Грета Тунберг, также принявшая участие в сегодняшней манифестации, заявила, что гордится французскими школьниками. «Молодежь заявляет: мы не отступим, мы будем бороться за будущее, которое у нас отняли. Это вызывает гордость!» – сказала она.


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