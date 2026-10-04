Мало соли тоже вредно: ученые связали ограничение с ухудшением памяти

О вреде избытка соли сказано немало. Но, как выяснилось, длительное ограничение этого вещества тоже способно бить по мозгу. К такому выводу пришли исследователи, поставившие эксперимент на мышах, чей кишечник был заранее заселен человеческой микрофлорой. Результаты показывают: для нормальной работы памяти важен баланс, а не крайности в любую сторону.

Как строился эксперимент

В работе использовали 32 мыши. Их кишечник предварительно заселили микроорганизмами, взятыми у здоровых людей. Затем животных на 14 недель разделили на три группы. Первая получала нормальное количество соли, вторая — очень мало, третья — очень много. После этого у грызунов проверяли кратковременную рабочую и долговременную память.

Что оказалось

И недостаток, и избыток соли ухудшали результаты тестов. Но механизмы этого вреда различались. Когда соли в рационе не хватало, в гиппокампе — области мозга, отвечающей за формирование памяти, — падал уровень белков, нужных для нормальной работы связей между нервными клетками. Когда соли было слишком много, усиливались воспаление и окислительный стресс, менялся состав кишечной микрофлоры и количество веществ, которые она производит.

Почему это важно

Авторы подчеркивают: потенциально вредным может быть не только чрезмерное потребление соли, но и ее сильное и продолжительное ограничение. Для мозга важен баланс. Это еще один аргумент против резких диет и крайностей в питании, о которых стоит помнить, если вы следите за своим рационом.

Итоги работы опубликованы в Food Research International.

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