Конгресс США рассмотрит законопроект, запрещающий Трампу закупать российскую нефть

Конгрессмен-республиканец от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик сообщил, что уже на нынешней неделе на рассмотрение Палаты представителей будет вынесен законопроект, запрещающий закупку нефти в России.

Он отметил, что документ, получивший название «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу»», поддерживается представителями обеих партий и будет принят подавляющим большинством голосов. Для этого будет задействована процедура discharge petition, при которой законопроект, собравший больше 50% подписей, рассматривается в обход комиссий Конгресса.

Цель закона – заблокировать решение администрации США о частичной отмене санкций на российские нефтепродукты и начале импорта российского дизельного топлива в США. Президент Украины Владимир Зеленский расценил инициативу администрации как подарок Путину и американское финансирование войны.

В ответ президент США Дональд Трамп возложил на Зеленского ответственность за то, что война еще продолжается, и призвал провести в Украине президентские выборы, способного заключить соглашение с Россией. Односторонние уступки Путину он объяснил заботой об американской экономике.

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