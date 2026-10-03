Компактная электронная книга Picco отучит людей зависать в соцсетях

Компания Boox решила переломить тренд на создание электронных книг со все большей диагональю экрана – многие новые модели уже фактически стали планшетами с урезанным функционалом. Она запустила предзаказ на модель Picco, экран которой имеет всего 3,97 дюйма в диагонали, а вес составляет всего 58 грамм. При этом саму книжку можно прикрепить к задней части смартфона как аксессуар. Для этого она и предназначена – чтобы в минуты скуки люди не листали бездумно соцсети, а занимали себя чтением.

Магнитный крепеж также позволяет прикрепить книжку Picco на холодильник или другое устройство, чтобы читать между делом, оставляя руки свободными. Это предельно простое устройство со скромными характеристиками, однако здесь предусмотрена поддержка почти всех форматов документов и книг. Также вы можете настраивать шрифты, поля и межстрочный интервал по своему усмотрению, а перелистывать страницы можно как на самом экране, так и отдельными кнопками.

Picco поставляется с картой памяти на 16 Гб и поддерживает вплоть до 2 Тб. Передавать информацию можно как по кабелю, так и беспроводным способом — через приложения и веб-интерфейс. Здесь используется нарочито упрощенный интерфейс, но с полезными функциями вроде таймера обратного отсчета и менеджера задач.

Стоимость Picco составляет $99,99, в продажу гаджет поступит уже в текущем ноябре.

Источник — Boox Picco

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