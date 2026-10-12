Климатические отпечатки человека. Новый обзор подтверждает антропогенное потепление

Доказательства того, что глобальное потепление вызвано деятельностью человека, сегодня сильнее, чем когда-либо. Такой вывод делает крупный научный обзор, опубликованный в журнале Earth’s Future. Работа появилась на фоне доклада правительства США, который поставил под сомнение научную оценку климатических изменений.

Авторы обзора под руководством профессора Бенджамина Сантера из Университета Восточной Англии (UEA) в Великобритании проследили историю исследований климатических «отпечатков». Эта область науки использует закономерности и время изменений климата, чтобы различить человеческие и природные влияния на климатическую систему Земли.

Что такое климатические отпечатки и почему они важны

Более трех десятилетий исследований климатических отпечатков дали убедительные доказательства того, что выбросы парниковых газов вызывают изменения во всей климатической системе Земли. В обзоре утверждается, что научная основа знакового вывода Агентства по охране окружающей среды США 2009 года — юридического определения о том, что выбросы парниковых газов угрожают общественному здоровью в США — была убедительна уже тогда и с тех пор стала еще сильнее.

Этот вывод, известный как «Вывод об угрозе», имеет юридическую силу. Его отмена вызвала обеспокоенность по поводу влияния на здоровье человека и на усилия по сокращению выбросов парниковых газов. Еще одна тревога связана с тем, что отмена закона может открыть дверь к отмене других экологических норм в США.

Реакция на доклад Министерства энергетики США

Обзор последовал за докладом Министерства энергетики США (DOE) за июль 2025 года. Ученые называют этот документ «глубоко ошибочным». По их мнению, он ставит под сомнение достоверность климатических отпечатков и научную основу вывода об угрозе опасности. Авторы обзора утверждают, что оценка Министерства энергетики не отражает ни вес доказательств, имевшихся в 2009 году, ни значительные научные достижения за последние 17 лет.

Профессор Сантер и его коллеги из UEA, Массачусетского технологического института (MIT), Университета штата Колорадо и Эдинбургского университета подчеркивают: методы сбора отпечатков эволюционировали настолько, что влияние человека теперь можно выявить по всей климатической системе Земли. Это влияние, по их словам, все больше сказывается на способности обществ и экосистем процветать.

Потепление усилилось, а сигнал стал громче

Помимо достижений в климатических отпечатках, само глобальное потепление продвинулось вперед. Период после 2009 года включил 10 самых теплых лет в инструментальных записях температуры поверхности. Это усиливает сигнал потепления, вызванного человеком, по сравнению с «шумом» естественной изменчивости.

Профессор Сантер отмечает: климатическая наука, опубликованная с момента вывода об угрозе в 2009 году, стала сильнее, а доказательства — неоспоримыми. По его словам, растущее количество данных, связывающих деятельность человека с наблюдаемыми изменениями климата, усиливает необходимость политик, направленных на ограничение выбросов парниковых газов и устранение климатических рисков.

Он также указывает на другой аспект: продолжение строгой науки об атрибуции находится под угрозой. Для тех, кто стремится к будущему, интенсивно использующему ископаемое топливо, такие исследования неудобны, поскольку связывают сжигание ископаемого топлива с вредом для здоровья людей, планеты, обществ и экономик.

Три десятилетия доказательств

За более чем 30 лет профессор Сантер сотрудничал с коллегами по всему миру, выявляя человеческие отпечатки в различных аспектах климатической системы. Его ранние исследования способствовали историческому выводу Межправительственной группы экспертов по изменению климата в 1995 году: «баланс доказательств указывает на заметное влияние человека на глобальный климат».

Новый обзор посвящен исследованиям отпечатков, которые изучают годичные, десятилетние и сезонные изменения климата. Также затронут обширный корпус научных данных о влиянии изменений климата, вызванного человеком, на свойства экстремальных явлений.

Экстремальные события и здоровье

Экстремальные события влияют на здоровье и благополучие людей и экосистем через такие последствия, как тепловой стресс, наводнения, лесные пожары и повреждение посевов. Исследования отпечатков выявляют прямую связь между ростом парниковых газов, вызванных человеком, и подобными угрозами.

Профессор Сьюзан Соломон из MIT подчеркивает: многие тщательные исследования отпечатков, проведенные различными группами по всему миру, повысили уверенность в реальности и серьезности антропогенных изменений климата. Эти работы показывают, что многие независимо контролируемые аспекты климата Земли были изменены глобальным потеплением физически последовательно — от вершины стратосферы до глубин мировых океанов.

Профессор Габи Хегерл из Эдинбургского университета добавляет: также были разработаны методы, позволяющие понять, как парниковые газы изменили частоту и интенсивность экстремальных событий, а также как погодные явления, которые мы наблюдаем сегодня, изменились из-за выбросов парниковых газов.

Что это значит для будущего

Обзор подтверждает: научная база для борьбы с изменением климата не ослабла, а укрепилась. Отмена «Вывода об угрозе» может замедлить усилия по сокращению выбросов и защите здоровья людей. Однако авторы работы настаивают: доказательства слишком весомы, чтобы их игнорировать. Климатическая наука продолжает развиваться, а ее выводы становятся только четче.

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