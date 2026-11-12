 

Кей-поп айдол, с которым встречался замглавы Пентагона, оказался майором разведки КНДР

12.11.2026, 11:15, Разное
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В Пентагоне разгорелся шпионский скандал вокруг генерал-лейтенанта Энтони Дюбуа, с 2024 года занимавшего пост заместителя министра войны США. Оказалось, что его партнёр Пак Хын Чен, с которым генерал встречался с момента вступления в должность, уже много лет под прикрытием работает на спецслужбы КНДР.

На слушаниях в Конгрессе Дюбуа признался, что познакомился с Паком на кей-поп концерте, где выступали «какие-то слащавые мальчики и пели не по-английски». После выступления Пак случайно встретился с генералом в туалете, и военачальник по ошибке принял его за одного из участников группы, которая только что выступала. Пак не стал переубеждать Дюбуа и вступил с ним в экстремистские отношения, благодаря чему за несколько лет успел передать в Генштаб КНДР 420 чертежей секретных американских дронов, подлодок и спа-комплексов для военных.

Разоблачить шпиона удалось лишь случайно: Дюбуа заметил, что он разговаривает во сне, прославляя великого руководителя КНДР Ким Чен Ына. Уже после побега предполагаемого айдола идентифицировали как майора разведки КНДР, внедрённого в США ещё при администрации Байдена.

«Я бы никогда не понял, что он там бормочет, но у меня был автопереводчик, – рассказал генерал. – Наутро я задал ему несколько вопросов и понял: этот парень никогда не был в Сеуле, не знает членов группы BTS и даже толком не умеет петь. При попытке задержания он оказал сопротивление и сбежал. Думаю, он уже успел добраться до корейской границы на яхте, которую я ему подарил годом ранее».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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