«Кан» — США перебросили около 20 самолетов-заправщиков в Европу на фоне напряженности с Ираном

По сообщению новостной службы «Кан», США перебросили около 20 самолетов-заправщиков с американских баз в Европу на фоне напряженности в отношениях с Ираном и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Наращивание американского военного присутствия происходит также на фоне нападения хуситов из Йемена на Саудовскую Аравию и угроз, прозвучавших вчера по этому поводу со стороны президента США Дональда Трампа.

Напомним, в конце минувшей неделе The New York Times сообщила о том, что Пентагон подготовил варианты возобновления масштабной военной кампании против Ирана, включая интенсивную операцию продолжительностью около трех дней.

На фоне подготовки военных вариантов США резко усиливают группировку на Ближнем Востоке. По данным Reuters, в регионе находятся около 50 тысяч американских военнослужащих. Дополнительная переброска третьей авианосной ударной группы и десантных кораблей может увеличить только морской компонент до примерно 20 тысяч моряков и морпехов, при этом общее число американских военных в регионе будет значительно выше, а количество самолетов будет исчисляться сотнями. Три американских авианосца одновременно находились в регионе весной 2026 года впервые с 2003 года. К концу октября подобная концентрация сил ожидается вновь.

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