 

Какая техногенная катастрофа последних 100 лет была самой масштабной?

15.11.2026, 16:15, Разное
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Сложно сказать, какая именно техногенная катастрофа стала самой масштабной, потому что последствия можно оценивать по разным критериям: по количеству жертв, по площади бедствия, по экологическим последствиям – то есть насколько серьезный урон был нанесен окружающей среде и как долго сохраняется загрязнение.

Если оценивать техногенную катастрофу с точки зрения количества погибших, то самой масштабной стала трагедия в Китае. В 1975 году на страну обрушился супертайфун Нина, который принес аномальное количество осадков, вызвал переполнение водохранилищ и прорыв дамбы Баньцяо на реке Жухэ в провинции Хэнань. Прорыв этой дамбы спровоцировал разрушение еще более 60 дамб ниже по течению. В результате масштабного наводнения погибли 26 тысяч человек и еще 145 тысяч стали жертвами эпидемий и голода, которые случились после наводнения.

Также одной из самых масштабных считается Бхопальская катастрофа 1984 года в Индии. В результате аварии на местном химическом предприятии произошел выброс в атмосферу города Бхопал паров токсичного вещества под названием метилизоцианат. Жертвами трагедии стали около 25 тысяч человек.

Если же на первое место поставить критерий долгосрочных экологических последствий и площади загрязнения, то самой масштабной окажется катастрофа на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году на территории Украинской ССР. В результате аварии на 4-ом энергоблоке станции и пожара, который тушили на протяжении 10 дней, произошел выброс колоссального количества радиоактивных веществ – около 380 млн. кюри. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади около 200 000 кв. км., а из зоны отчуждения было вывезено более 350 тысяч человек. Опасные радионуклиды до сих пор сохраняются в пострадавших регионах на территории России, Белоруссии и Украины, а если ориентироваться на уровень цезия-137 в окружающей среде, то специалисты полагают, что эти районы станут полностью безопасны лишь к 2180 году.

Изображение: Magnific

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