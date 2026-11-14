 

Как рацион влияет на риск рака: ученые выявили фактор в питании, связанные с развитием онкопатологий

14.11.2026, 11:15, Разное
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Специалисты из Университета штата Аризона пришли к заключению, что систематическое питание с избытком жиров способно провоцировать стойкие перемены на клеточном уровне в тканях кишечника. Эти трансформации создают благодатную почву для формирования злокачественных новообразований.

В рамках исследовательской работы грызунов на протяжении примерно полугода держали на рационе с высокой долей жиров. В сравнении с контрольной группой, получавшей обезжиренное питание, эти животные демонстрировали быстрый набор массы, а их кишечные стволовые клетки начинали делиться с повышенной скоростью. У тех подопытных, чей геном изначально нес угрозу развития рака кишечника, отмечался рост числа опухолей, которые к тому же достигали более крупных габаритов.

Биологи выявили, что липидный рацион оставляет неизгладимый след в генетическом коде стволовых клеток кишечника. Даже когда животных переводили на здоровое питание и функционал тканей приходил в норму, спустя месяц сохранялось до 18% приобретенных трансформаций. При возобновлении питания с высоким содержанием жиров клетки входили в прежний режим значительно быстрее и агрессивнее, а у генетически уязвимых особей стремительно множились объемные опухоли.

С точки зрения авторов изысканий, продолжительное увлечение жирной провизией формирует в кишечных тканях своего рода клеточную «память». Она заставляет организм реагировать на повторное поступление жира гипертрофированно. Тем не менее стоит сделать поправку: данные получены в ходе опытов на мышах, поэтому вопрос о том, в какой мере подобный механизм работает у человека и как он корректирует вероятность развития рака, пока остается открытым.

Результаты работы опубликованы в Stem Cell Reports.

Изображение: разработано: Мagnific

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