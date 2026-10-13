 

Израилю пришлось опровергать заявления о стремлении к контролю над водными ресурсами Казахстана

13.10.2026, 10:45, Разное
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Посольство Израиля в Казахстане выступило с разъяснением в связи с общественной кампанией против сотрудничества двух стран в области водных ресурсов. Противники взаимодействия заявляют, что ресурсы, якобы, окажутся под контролем Израиля.

В заявлении подчеркивается, что речь идет о сотрудничестве, а не о контроле. Израиль готов делиться современными технологиями и многолетним опытом в области управления водными ресурсами. Отметим, что еврейское государство – один из мировых лидеров в данной области, и в его опыте заинтересовано множество стран, особенно в засушливых регионах.

«При этом сотрудничество предполагает обмен знаниями и практическими решениями, а Казахстан сохраняет полный контроль над своими водными ресурсами и самостоятельно определяет подходы к их управлению», – подчеркивается в заявлении израильской дипломатической миссии.

Казахстан присоединился к «соглашениям Авраама». Однако военные действия в секторе Газы привели к снижению популярности еврейского государства. Так, недавно в Казахстане были отменены выступления израильского артиста Ильи Аксельрода, военнослужащего ЦАХАЛа, отстаивающего право Израиля на самооборону.


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