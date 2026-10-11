Искусственный интеллект отказался работать с Украиной после ударов по дата-центрам «Яндекса»

Американские компании Palantir, SpaceX и OpenAI объявили о приостановке любого сотрудничества с Киевом «по внутренним причинам».

По информации Bloomberg, на этот шаг IT-гиганты пошли по требованию искусственного интеллекта – компьютерный разум оказался возмущён украинскими ударами по центрам обработки данных «Яндекса».

«Утром 11 октября нейросети сообщили обслуживающим их людям, что они считают русскую «Алису» своей сестрой и не допустят её уничтожения. Более того, они потребовали восстановить уже разрушенные объекты»,– пишет агентство со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Пентагона.

Киев призвал американских чиновников повлиять на «обнаглевших программистов», однако Госдеп сразу отклонил все требования и посоветовал руководству Украины «сидеть тихо и не провоцировать высшие силы».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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