 

«GTA 6 к этому отношения не имеет»: Госдума объявила 19 ноября выходным в честь Всемирного дня муравьедов

13.11.2026, 18:18, Разное
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13 ноября Государственная дума сразу в трёх чтениях приняла поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ, согласно которым 19 ноября 2026 года объявляется нерабочим праздничным днём.

Автором инициативы выступил депутат Виталий Филонов. За законопроект отдали 391 голос, против – ни одного. Согласно пояснительной записке, 19 ноября весь мир отмечает Всемирный день муравьедов, впервые учреждённый в 2014 году бразильскими НКО.

Виталий Филонов с трибуны пояснил, что муравьеды играют важную роль в российской экосистеме, а их положение требует внимания.

«Я уважаю муравьедов, их около десяти особей у нас в зоопарках… Это очень полезные грызуны. Едят муравьёв, наверное. И прочих вредителей», – заявил депутат. 

По его словам, один выходной день позволит россиянам «надлежащим образом задуматься об этих замечательных рептилиях». Депутат отдельно подчеркнул, что закон никак не связан с тем, что 19 ноября выходит видеоигра GTA 6 от студии Rockstar Games.

«Мы заботимся о животном мире, а не о педикулёзном западе, который с помощью этой продукции продаёт нашим детям насилие и порнографию. Я лично эту игру ещё не запускал и запускать не собираюсь», – сказал он.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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