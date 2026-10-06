Группа поддержки Лиды Мониавы сообщила, что в СК закрыли ее дело за отсутствием состава преступления

Прекращено уголовное дело против основательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы. Об этом, как пишет телеграм-канал группы поддержки Мониавы, сообщил адвокату Михаилу Бирюкову следователь.

Дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

В сообщении отмечается, что официальное постановление о прекращении дела отправлено адвокату Почтой России.

Отметим, что подтверждения этой информации нет ни в одном официальном российском источнике.

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