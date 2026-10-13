 

Глава MI5 — Иран готовит нападения на военные объекты в Великобритании и других странах

13.10.2026, 17:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Иран пытается организовать нападения на военные объекты в Великобритании и других странах. Ранее главными целями иранских спецслужб за рубежом были представители оппозиции и объекты, связанные с Израилем, однако теперь под угрозой оказались и военные базы. Об этом 13 октября заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум, выступивший с ежегодным докладом об угрозах национальной безопасности.

В своем выступлении Маккаллум отметил, что ранее иранские спецслужбы использовали наемных преступников преимущественно для запугивания представителей оппозиции и сотрудников независимых иранских СМИ, а также для нападений на израильские объекты. Однако в последнее время Тегеран стал выбирать более защищенные цели, в том числе военные базы.

Одним из таких объектов могла стать авиабаза Fairford на западе Англии, которую используют американские ВВС. В конце сентября британская полиция расследовала предполагаемую подготовку нападения на базу. Из-за угрозы были эвакуированы десятки местных жителей, а США вывели оттуда свои бомбардировщики.

Маккаллум заявил, что инцидент на авиабазе Fairford не был единичным. По его словам, аналогичные случаи зафиксированы в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

За последний год британские правоохранительные органы задержали более 50 человек в ходе операций, связанных с предполагаемой деятельностью иранских спецслужб. Глава MI5 также обвинил Корпус стражей исламской революции в причастности к поджогам и диверсиям против еврейских общин в Великобритании и других европейских странах.

Отдельно Маккаллум предупредил об угрозах, связанных с развитием искусственного интеллекта. По его словам, террористы уже пытаются использовать новые технологии для подготовки нападений, а в будущем искусственный интеллект может облегчить создание биологического оружия, в том числе новых опасных патогенов.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.10 / Космический волчок: астрономы нашли гигантский астероид, который вращается в 350 раз быстрее Земли

13.10 / Госдепартамент США — восстановление сектора Газа займет годы

13.10 / Россиянам, которые не видят перспектив в России, закроют выезд

13.10 / Сколько времени опасно сидеть непрерывно? Австралийские ученые назвали точный предел для здоровья

13.10 / Аэропорт Нюрнберга приостановил работу из-за «чрезвычайной ситуации в воздухе»

13.10 / Британские коммандос прокатились на боевой субмарине во время совместных учений НАТО

13.10 / Грета Тунберг присоединилась к манифестациям во Франции — «У нас похитили будущее»

13.10 / Верховный суд: говорить о правах можно лишь когда принадлежность обвиняемого к homo sapiens установлена экспертами

13.10 / Майкл Наки заочно приговорен в России еще к пяти годам лишения свободы

13.10 / На китайско-монгольской границе бушует степной пожар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике