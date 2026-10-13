Глава MI5 — Иран готовит нападения на военные объекты в Великобритании и других странах

Иран пытается организовать нападения на военные объекты в Великобритании и других странах. Ранее главными целями иранских спецслужб за рубежом были представители оппозиции и объекты, связанные с Израилем, однако теперь под угрозой оказались и военные базы. Об этом 13 октября заявил глава британской контрразведки MI5 Кен Маккаллум, выступивший с ежегодным докладом об угрозах национальной безопасности.

В своем выступлении Маккаллум отметил, что ранее иранские спецслужбы использовали наемных преступников преимущественно для запугивания представителей оппозиции и сотрудников независимых иранских СМИ, а также для нападений на израильские объекты. Однако в последнее время Тегеран стал выбирать более защищенные цели, в том числе военные базы.

Одним из таких объектов могла стать авиабаза Fairford на западе Англии, которую используют американские ВВС. В конце сентября британская полиция расследовала предполагаемую подготовку нападения на базу. Из-за угрозы были эвакуированы десятки местных жителей, а США вывели оттуда свои бомбардировщики.

Маккаллум заявил, что инцидент на авиабазе Fairford не был единичным. По его словам, аналогичные случаи зафиксированы в других странах, в том числе на Ближнем Востоке.

За последний год британские правоохранительные органы задержали более 50 человек в ходе операций, связанных с предполагаемой деятельностью иранских спецслужб. Глава MI5 также обвинил Корпус стражей исламской революции в причастности к поджогам и диверсиям против еврейских общин в Великобритании и других европейских странах.

Отдельно Маккаллум предупредил об угрозах, связанных с развитием искусственного интеллекта. По его словам, террористы уже пытаются использовать новые технологии для подготовки нападений, а в будущем искусственный интеллект может облегчить создание биологического оружия, в том числе новых опасных патогенов.

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