Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс покидает свой пост

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс покидает пост, ее сменит Стивен Миллер

Президент США Дональд Трамп объявил о кадровых перестановках в руководстве администрации. Пост главы аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс займет ее заместитель и один из ближайших советников президента Стивен Миллер. Назначение вступает в силу в понедельник, 9 ноября.

Как сообщил Трамп в сети Truth Social, Сьюзи Уайлс переходит на работу в его политический штаб.