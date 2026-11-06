 

Отец Меган Маркл арестован за хранение детской порнографии

06.11.2026, 19:48, Разное
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82-летний Томас Маркл-старший, отец герцогини Сассекской, арестован во Флориде по подозрению в хранении материалов, содержащих изображения сексуализированного насилия над детьми, пишет ВВС.

Директор ФБР Кэш Патель заявил, что правоохранительные органы «действовали оперативно» при задержании Томаса Маркла. Министерство юстиции США сообщило, что ему предъявлено обвинение по одному пункту – хранение детской порнографии.

По данным минюста, «сотрудники изъяли около 78 предметов, включая диапозитивы, негативы фотопленок и книги, предположительно содержащие материалы с изображениями сексуального насилия над детьми».

Как ожидается, Маркл предстанет перед федеральным окружным судом США в Тампе, штат Флорида.

Ранее Маркл категорически отвергал все выдвинутые против него обвинения, а утверждения о том, что он хранил изображения сексуализированного насилия над детьми, назвал «чудовищной ложью».

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