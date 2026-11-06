Украшение, которое убивало: ртутное загрязнение у древних майя

Жидкую ртуть и красный пигмент киноварь, содержащий этот металл, общины майя применяли повсеместно — при отделке построек, в керамике и при оформлении погребений. Как показывали прежние работы, подобная практика обернулась накоплением ртути в почвах и водохранилищах на ряде археологических памятников. Новое исследование, опубликованное в Science Advances, говорит о том, что загрязнение распространялось гораздо шире по территории майя и спровоцировало деградацию двух озерных экосистем.

Чтобы оценить размах проблемы и понять, чему подвергались сами древние жители, группа под руководством Мэтью Нила Уотерса из Обернского университета в Алабаме отобрала пробы донных осадков из озера Коба и сенота Хкач — на севере полуострова Юкатан, в пределах бывших древних низменностей майя.

В лаборатории первым делом установили возраст слоев. Радиоуглеродный анализ древесного угля и обломков древесины показал, что части отложений больше двух тысяч лет. Далее в каждом слое измерили содержание ртути, чтобы проследить динамику загрязнения во времени.

Полученные концентрации сопоставили с действующими нормами безопасности для донных отложений — чтобы понять, выходили ли показатели за порог, опасный для древней водной фауны. Параллельно исследователи искали следы ущерба: остатки водорослей и бактерий, а также фрагменты мелких водных животных, захороненные в осадках.

Итоги подтверждают: применение ртути обернулось для майя серьезными последствиями.

В озере Коба содержание ртути начало расти примерно с 40 года нашей эры, пик пришелся на 250-300 годы, а к 520 году показатель вернулся к фоновому уровню.

В сеноте Хкач картина оказалась тяжелее и продолжительнее. Концентрации достигали значений, которые считаются крайне опасными для водных организмов, на протяжении нескольких столетий, а максимум пришелся примерно на 720 год нашей эры.

Оба периода сильного загрязнения совпали с резкой перестройкой озерных экосистем. Численность водорослей и бактерий падала, остатки мелких водных животных исчезали или встречались заметно реже.

При этом пробы из двух других озер не показали повышенного содержания ртути — это исключает версию о масштабном атмосферном источнике загрязнения. По мнению авторов, ртуть и киноварь, доставленные в окрестности поселений майя, со временем попадали в озера.

Загрязнение могло затронуть и людей, живших рядом. Исследователи отмечают: вполне вероятно, что население Коба и Ксача десятилетиями и столетиями подвергалось хроническому воздействию ртути в концентрациях, которые по современным нормативам для осадков считаются токсичными.

Это накладывалось на уже существовавшие трудности — засуху и сведение лесов.

По словам авторов, полученные данные указывают на то, что ухудшение качества воды из-за ртутного загрязнения было дополнительным и ранее недооцененным фактором экологического стресса в классический период.

Изображение: science.org