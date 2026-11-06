Минюст РФ обновил перечень «иноагентов»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», добавив в него незарегистрированные оппозиционные партии «Мирная Россия» и «Рассвет».

«Мирную Россию» основал в эмиграции политик Илья Яшин. Партию «Рассвет» основала в Твери журналистка Екатерина Дунцова, которая ранее пыталась выставить свою кандидатуру на выборах президента РФ.

Кроме того, в список «иноагентов» включены: фем-активистка Леда Гарина; публицист Борис Грозовский;

правозащитник Николай Родькин; поэтесса Галина Рымбу; журналист Мурат Темиров; медиаресурс «Разоблачено».

По версии министерства, новые участники списка «иноагентов» распространяли недостоверную информацию о политике властей РФ и выступали против российского вторжения в Украину.