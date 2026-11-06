Герман Стерлигов предложил делатинизировать русский язык: «гладиолус» превратится в «гладиол», «автобус» — в «автоб»

Помещик Герман Стерлигов предложил очистить русский язык от заимствований из латыни – по его словам, необходимо провести «специальную лингвистическую операцию по делатинизации языка».

«В первую очередь язык должен стать безусым, то есть чистым от латинских суффиксов, которые проникли во множество слов, – пишет он в своём блоге. – Как похорошеет наш язык, если вместо «казус» мы будем говорить «каз», вместо «гипоталамус» – «гипоталам», вместо «градус» – «град», вместо «уксус» – «укс»… Зачем нам пандус, плинтус, автобус, ярус и парус, если можно говорить «панд», «плинт», «автоб», «яр» и «пар»?

«А до чего же красивые слова – «гладиол», «наутил», «палт», «свинт», «оболт», – продолжил Стерлигов.

Реформатор надеется, что его предложения будут рассмотрены институтом русского языка РАН. В случае успеха следующий его план – «обезумить» язык. Стерлигов хочет расширить новые правила на слова, кончающиеся на «ум» – такие как «форум», «пленум» и «уникум».

—