В консультативный комитет ООН по аудиту впервые избран израильтянин

Шай Мизрахи, замдиректора канцелярии Госконтролера и глава департамента аудита местных органов власти, избран членом независимого консультативного комитета по аудиту ООН на три года. Мизрахи стал первым израильтянином, попавшим в этот комитет.

Комитет является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН и оказывает ей содействие в осуществлении функций надзора в сферах внутреннего аудита, управления рисками, финансового контроля и корпоративного управления.

В рамках своих полномочий комитет оценивает эффективность механизмов контроля в структуре организации и вырабатывает для Генеральной Ассамблеи рекомендации по вопросам прозрачности, подотчетности и надлежащего управления ресурсами ООН.