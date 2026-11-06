В консультативный комитет ООН по аудиту впервые избран израильтянин
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Шай Мизрахи, замдиректора канцелярии Госконтролера и глава департамента аудита местных органов власти, избран членом независимого консультативного комитета по аудиту ООН на три года. Мизрахи стал первым израильтянином, попавшим в этот комитет.
Комитет является вспомогательным органом Генеральной Ассамблеи ООН и оказывает ей содействие в осуществлении функций надзора в сферах внутреннего аудита, управления рисками, финансового контроля и корпоративного управления.
В рамках своих полномочий комитет оценивает эффективность механизмов контроля в структуре организации и вырабатывает для Генеральной Ассамблеи рекомендации по вопросам прозрачности, подотчетности и надлежащего управления ресурсами ООН.