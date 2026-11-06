Пингвины, ртуть и спасение. Следы робинзонов XIX века обнаружены на Огненной Земле

На острове, зажатом между Атлантикой и Тихим океаном, где шторма срывают паруса, а скалы поднимаются на десятки метров над водой, археологи обнаружили то, что может оказаться лагерем людей, переживших кораблекрушение в 1873 году. Речь идет об Исла-де-лос-Эстадос — клочке суши у побережья Огненной Земли, который на протяжении столетий оставался смертельно опасным для мореплавателей.

Исследование, опубликованное в журнале Antiquity, описывает находки, сделанные в бухте Лакруа в заливе Франклина в январе 2026 года. Группа под руководством Николаса Чиарло из Университета Кадиса повторно осмотрела два фрагмента деревянного корпуса, замеченных ранее, и обнаружила третий, меньший по размеру участок на северной стороне бухты. Кроме того, на склоне крутого холма рядом с ручьем исследователи наткнулись на разбросанные артефакты XIX века: стеклянные бусины, керамические пуговицы с четырьмя отверстиями, бутылку и листы металла. Особый интерес вызвали предметы, явно связанные с корабельным бытом: палубная призма, пропускавшая дневной свет в трюм, и шарнир руля.

Все это указывает на временную стоянку людей, потерпевших бедствие. И, вероятно, речь идет о команде шхуны-брига «Эспора» под началом Луиса Пьедры Буэны — аргентинского моряка, чья биография сама по себе тянет на приключенческий роман. Пьедра Буэна был не только коммерсантом и мореходом, но и человеком, чьи действия по спасению моряков и защите аргентинских интересов в южных водах сделали его фигурой почти легендарной. В 1873 году он отправился с командой на промысел пингвинов ради вытопки жира. Судно разбилось. Люди оказались на негостеприимном острове, где провели больше двух месяцев, прежде чем сумели выбраться.

Чтобы выжить, они сняли с «Эспоры» часть припасов и построили небольшое судно, получившее имя «Луисито». На нем команда добралась до Пунта-Аренаса. Однако между этой историей и найденными артефактами пока нет окончательной сцепки. С одной стороны, записки самого Пьедры Буэны и другие документы позволяют предполагать, что «Эспора» затонула именно в заливе Франклина. С другой — сохранившиеся части корпуса не вполне соответствуют описаниям судна, разобранного на материалы для постройки «Луисито». Исторические свидетельства расходятся в том, насколько основательно команда разобрала шхуну. Кроме того, археологам пока не удалось найти место, где строился «Луисито».

Сам остров добавляет истории мрачного обаяния. Расположенный на старом маршруте между двумя океанами, он с начала XVII века служил ориентиром для судов, шедших из патагонских гаваней, но постоянного населения здесь не было. Позже на острове поставили маяк Сан-Хуан-де-Сальваменто — сооружение, которое вдохновило Жюля Верна на роман «Маяк на краю света». Писатель никогда не бывал на Исла-де-лос-Эстадос, но сама идея одинокого огня среди скал и штормов оказалась достаточно сильной, чтобы превратиться в литературу. В 1990-х годах французский энтузиаст Андре Броннер с командой восстановил копию маяка на историческом месте, а остатки оригинала попали в музей в Ушуайе.

Для Чиарло ценность таких мест выходит за рамки установления конкретных имен. По его словам, подобные стоянки дают редкую возможность изучать кризисные ситуации и стратегии выживания в изоляции. Письменных свидетельств о кораблекрушениях много, а вот документов о повседневной жизни и смерти в лагерях потерпевших бедствие — несравнимо меньше. Именно поэтому находка в бухте Лакруа важна независимо от того, подтвердится ли в итоге связь с «Эспорой».

Дальнейшая работа включает анализ древесины: специалисты надеются понять, принадлежат ли три фрагмента корпуса одному судну или разным, и можно ли связать лагерь с командой Пьедры Буэны. Полевые работы в бухте и у останков затонувшего корабля продолжатся. Сам Чиарло признает: пребывание в этом изолированном и диком месте позволило археологам хотя бы отчасти ощутить то, что видела и чувствовала небольшая группа людей примерно 150 лет назад.

Изображение: разработано Мagnific.