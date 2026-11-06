Мозг на диете. Препараты от ожирения могут привести к появлению новых способов защиты памяти

Препараты на основе семаглутида и тирзепатида прочно вошли в арсенал борьбы с ожирением и диабетом 2 типа. Однако их действие не ограничивается регуляцией веса и глюкозы: те же биологические механизмы, которые стоят за потерей килограммов, потенциально затрагивают и работу центральной нервной системы. Обзор, подготовленный исследователями из Гетеборгского и Копенгагенского университетов и опубликованный в Science, суммирует накопленные к настоящему моменту данные о том, может ли стимуляция рецепторов ГЛП-1 защитить мозг.

Ключевая интрига связана с болезнью Альцгеймера. Наблюдения за пациентами с диабетом 2 типа, получавшими агонисты ГЛП-1, указывали на более низкую частоту деменции в этой группе. Однако такие работы по своей природе не позволяют отделить эффект самих лекарств от сопутствующих факторов — образа жизни, контроля гликемии, общего состояния здоровья. Эксперименты на животных тоже давали основания для осторожного оптимизма: стимуляция ГЛП-1 влияла на процессы обучения и памяти. Но перенос этих результатов на человека, как не раз бывало в нейронауке, столкнулся с препятствиями.

Самый серьезный удар по надеждам нанесли клинические испытания EVOKE и EVOKE+. В них участвовали почти четыре тысячи человек с ранней стадией болезни Альцгеймера или умеренными когнитивными нарушениями. Первичная конечная точка — изменение балла по шкале CDR-SB, отражающей и когнитивные способности, и повседневное функционирование, — не была достигнута. Иными словами, семаглутид не замедлил прогрессирование заболевания в клинически значимой степени, несмотря на то что в спинномозговой жидкости снизились уровни фосфорилированного тау-белка и маркеров нейродегенерации, включая нейрогранин. Биологический отклик был, а симптоматического выигрыша не последовало.

Этот разрыв между биомаркерами и клиническим исходом требует объяснения. Одна из гипотез состоит в том, что лечение начиналось слишком поздно: когда амилоидные бляшки и тау-клубки уже сформировались, метаболическая коррекция сама по себе не способна развернуть патологический каскад. Мета-анализ рандомизированных исследований, опубликованный в 2026 году, подтверждает эту линию: у пациентов с уже установленными заболеваниями — болезнью Альцгеймера, Паркинсона или диабетом 2 типа — агонисты ГЛП-1 не показали значимого преимущества ни в одном из шести когнитивных доменов, будь то память, внимание или исполнительные функции. Авторы прямо указывают на необратимые нейропатологические изменения как вероятную причину провала трансляции нейропротекции в измеримое улучшение.

Однако есть и другая перспектива. У людей с ожирением или диабетом 2 типа когнитивные трудности — снижение внимания, замедление обработки информации, проблемы с планированием — часто сопряжены именно с метаболическими и сосудистыми нарушениями. Это значит, что данная группа может извлечь из лечения больше пользы, чем пациенты с уже развернутой нейродегенерацией. Стина Бёрхерс, первый автор обзора и исследователь из Гетеборгского и Копенгагенского университетов, формулирует задачу так: необходимо понять, способны ли эти методы лечения помочь людям с ожирением или диабетом сохранить когнитивные способности, особенно если терапия начинается до того, как проблемы станут очевидными.

Открытым остается и вопрос о механизме. Улучшается ли мозг за счет общего оздоровления метаболизма — нормализации гликемии, снижения воспаления, восстановления чувствительности к инсулину, — или препараты действуют на нервную ткань напрямую, проникая через гематоэнцефалический барьер? Кристоффер Клемменсен, ведущий автор обзора и руководитель исследовательской группы в Копенгагенском университете, видит в этом концептуальную возможность: разделив прямое и косвенное влияние, можно будет разрабатывать терапию, нацеленную именно на сохранение когнитивных функций, а не только на снижение веса. Стоит отметить, что использованный в EVOKE пероральный семаглутид обладает ограниченным проникновением в мозг, что оставляет пространство для проверки других молекул с лучшей пенетрацией .

Практические рекомендации авторов обзора выходят за рамки лабораторных рассуждений. Они призывают к клиническим испытаниям, в которых память и другие когнитивные способности отслеживались бы с самого начала лечения, а не только на фоне уже развернутой симптоматики. Отдельное внимание — пожилым и ослабленным пациентам: быстрая потеря веса и мышечной массы в этой группе способна ухудшить физическое функционирование и перевесить потенциальную пользу терапии. Иными словами, вопрос не только в том, работает ли препарат, но и в том, кому и когда он может принести больше пользы, чем вреда.

Источник изображения: Science.