Электросуда «Москва 1.0» готовят к выходу на пассажирские маршруты

На Москве‑реке приступили к ходовым испытаниям новейших электросудов серии «Москва 1.0», постройка которых велась на Московской верфи в Нагатинском Затоне. После всех необходимых проверок суда будут задействованы на пассажирских линиях — планируется, что это произойдет до конца 2026 года.

В ходе испытаний специалистами будут оценены ключевые характеристики судов, в том числе устойчивость и маневренность, соответствие реальной мощности их двигателей и проектных параметров, а также эффективность системы «торможения». Также внимание будет уделено безопасности и работе системы электродвижения, включая накопление энергии.

После спуска судов на воду на судоверфи уже провели тестирование важнейших узлов, включая силовые установки с тяговыми аккумуляторами, системы освещения, вентиляции, а также оборудование, необходимое для швартовки судов и их подзарядки. Сейчас электросуда «Москва 1.0» испытывают в разных режимах движения, чтобы убедиться в их надежности и удобстве эксплуатации.

Суда удалось построить менее чем за полгода. Московская верфь, где велось производство, специализируется на выпуске и обслуживании речного транспорта и способна выпускать до 40 подобных судов ежегодно.Источник — mos.ru

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