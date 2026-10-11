 

Электросуда «Москва 1.0» готовят к выходу на пассажирские маршруты

11.10.2026, 12:33, Разное
  Поддержать в Patreon

На Москве‑реке приступили к ходовым испытаниям новейших электросудов серии «Москва 1.0», постройка которых велась на Московской верфи в Нагатинском Затоне. После всех необходимых проверок суда будут задействованы на пассажирских линиях — планируется, что это произойдет до конца 2026 года.

В ходе испытаний специалистами будут оценены ключевые характеристики судов, в том числе устойчивость и маневренность, соответствие реальной мощности их двигателей и проектных параметров, а также эффективность системы «торможения». Также внимание будет уделено безопасности и работе системы электродвижения, включая накопление энергии.

После спуска судов на воду на судоверфи уже провели тестирование важнейших узлов, включая силовые установки с тяговыми аккумуляторами, системы освещения, вентиляции, а также оборудование, необходимое для швартовки судов и их подзарядки. Сейчас электросуда «Москва 1.0» испытывают в разных режимах движения, чтобы убедиться в их надежности и удобстве эксплуатации.

Суда удалось построить менее чем за полгода. Московская верфь, где велось производство, специализируется на выпуске и обслуживании речного транспорта и способна выпускать до 40 подобных судов ежегодно.Источник &#8212 mos.ru


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.10 / В Польше расследуют подготовку покушения на премьер-министра Туска

11.10 / Американка Криста Пайк, выжившая во время казни, выписана из больницы

11.10 / Парламент Латвии заявил о непризнании дизельной сделки между США и Россией

11.10 / Основатель Z-проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, задержанный в Черногории, вернулся в Россию

11.10 / В Индии проводятся массовые задержания сторонников «Партии тараканов»

11.10 / Пенсионер из Мытищ отсудил у Pfizer 41 млрд евро за кражу его идеи прикладывания чайного гриба к больной пояснице

11.10 / Конгресс США рассмотрит законопроект, запрещающий Трампу закупать российскую нефть

11.10 / В Перми разработали сорбент из бурых водорослей, очищающий воду от стронция

11.10 / ВСУ — ночью перехвачены 94 беспилотника. МО РФ — сбиты 479 БПЛА

10.10 / Трамп заявил, что Украине пора избрать нового президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике