Депутат нашёл признаки экстремизма в шведской семье из «Малыша и Карлсона»

Депутат Государственной думы Святослав Гуревич направил запрос в Роскомнадзор с требованием проверить мультфильм «Малыш и Карлсон» на наличие признаков экстремизма. Он указывает: сюжет пропагандирует «нетрадиционную модель семьи», поскольку в нём присутствуют ребёнок, не состоящий в браке мужчина с пропеллером, пенсионерка и собака.

Гуревич также обратил внимание на то, что Карлсон ведёт асоциальный образ жизни, не работает, злоупотребляет сладким и регулярно нарушает правила проживания в многоквартирном доме.

В запросе отдельно отмечено, что Малыш, будучи несовершеннолетним, поддерживает отношения с посторонним мужчиной без ведома родителей, что «может быть истолковано как пропаганда небезопасного поведения». Фрекен Бок, по мнению депутата, олицетворяет собой «неуважение к институту семьи», поскольку предпочитает работу домашнему очагу, а отсутствие отца Малыша в кадре создаёт «ложное впечатление, что семья может существовать без мужского начала». Домомучительница, как указано в документе, также не имеет супруга, что усиливает «ощущение одиночества, подаваемого как норма».

«Я вырос на этом мультфильме, но только сейчас понял, что он нам внушал, – пояснил Гуревич. – Там же с утра до вечера: чай с плюшками, никакого режима, мужчина заходит в окно, никто не спрашивает документы. А где отец? Где традиционная семья? Где труд? Один пропеллер и сплошное баловство. Если мы хотим воспитать здоровое поколение, мы должны проверить всё, что оно смотрит. Возможно, мультфильм нужно переснять: добавить отца, который приходит с работы, мать, которая ведёт домашнее хозяйство, и Карлсона, который встаёт на учёт в центр занятости. Тогда всё встанет на свои места».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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