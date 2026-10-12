Британские аэропорты оснащают системой распознавания лиц для перехода границы без паспорта

На минувшей неделе пограничная служба Великобритании запустила новые автоматические пропускные пункты, которые позволяют пассажирам проходить верификацию с помощью мгновенного сканирования лица.

Первым аэропортом, внедрившим технологию, стал Ист-Мидлендс. На начальном этапе система тестируется на гражданах Великобритании, однако в правительстве планируют поэтапно подключить к услуге граждан других государств, которые уже имеют право пользоваться автоматическими воротами.

По данным предварительных проверок пограничных ведомств, новый бесконтактный метод позволяет ускорить процедуру проверки на 25% по сравнению с классическим сканированием паспорта.

На сегодняшний день масштабная модернизация затрагивает более 290 автоматических ворот, расположенных в 15 аэропортах королевства. В рамках утвержденного графика новые биометрические терминалы появятся в крупнейших авиаузлах страны, включая Хитроу, Гатвик, Станстед, Лутон, а также в Манчестере, Бирмингеме, Бристоле, Ньюкасле, шотландских Эдинбурге и Глазго, и валлийском Кардиффе.

Власти Великобритании рассчитывают полностью завершить оснащение всех ключевых аэропортов страны новой технологией к началу 2027 года.

При подходе к терминалу специальная камера фиксирует биометрические параметры лица пассажира. Искусственный интеллект автоматически сопоставляет полученный снимок с защищенными государственными базами данных, включая иммиграционный статус, детали текущего рейса и паспортную информацию. Если личность подтверждена, ворота открываются. При возникновении любых системных ошибок или необходимости детального контроля пассажир направляется к сотруднику пограничной службы.

Несмотря на бесконтактный проход через турникеты, пограничные службы подчеркивают, что физический паспорт остается обязательным документом на протяжении всей поездки. Он по-прежнему необходим для регистрации на рейс, посадки на борт, а также в качестве резервного инструмента верификации, если цифровая система запросит ручную проверку. Кроме того, нововведение никак не отменяет необходимость заблаговременного получения электронного разрешения на въезд.

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