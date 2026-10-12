 

Боль прошла, артрит остался. Врач рассказал о главной ошибке пациентов с ревматоидным артритом

12.10.2026, 14:45, Разное
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Ревматоидный артрит — это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система запускает воспалительный процесс, поражающий преимущественно суставы. Для болезни характерно чередование периодов обострения и улучшения. Однако ослабление боли и скованности еще не свидетельствует о том, что воспаление полностью взято под контроль.

Именно поэтому пациентам важно не прекращать наблюдение у специалиста и не менять схему лечения по собственной инициативе. Даже при удовлетворительном самочувствии воспалительная активность может сохраняться. Такой позицией поделился в беседе с «Газетой.ру» директор по экономике здравоохранения компании «Р-Фарм» Александр Быков.

По его словам, современная терапия ставит перед собой более широкие задачи, чем просто облегчение симптомов. Речь идет о снижении активности заболевания, поддержании работы суставов и сохранении привычного качества жизни пациента. Для подтверждения ремиссии врач анализирует не только жалобы больного, но и объективные признаки — припухлость суставов, лабораторные маркеры воспаления и иные клинические данные.

Добиться таких результатов помогают в том числе инновационные препараты, действующие на конкретные звенья воспалительного каскада. Один из таких механизмов связан с интерлейкином-6 (ИЛ-6) — сигнальной молекулой иммунной системы, которая участвует в развитии воспалительной реакции. К средствам, блокирующим этот путь, относится олокизумаб — моноклональное антитело к ИЛ-6, применяемое при ревматоидном артрите.

Тем не менее даже достигнутая ремиссия не равнозначна полному излечению. Чтобы удерживать болезнь под контролем и снижать вероятность обострения, пациенту необходимо регулярно посещать ревматолога. Самостоятельный отказ от препаратов или корректировка дозировки способны вернуть симптомы болезни. Об этом эксперт предупредил отдельно.


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