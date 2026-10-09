Армия США начала получать БТР с израильскими «Иглами дикобраза»

Армия США начала официально принимать на вооружение первые бронемашины Bradley, оснащенные израильской системой активной защиты «Иглы дикобраза» (Iron Fist) производства компании Elbit.

Система предназначена для защиты от противотанковых ракет, выстрелов из гранатометов, дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Она запускает небольшой перехватчик, который взрывается рядом с целью и нейтрализует ее ударной волной. Такой способ дает меньше вторичных осколков и снижает риск для пехотинцев, находящихся рядом с машиной.

Речь идет не о новых машинах, а о существующих Bradley, модернизированных до стандарта M2A4. В них заменены двигатель, коробка передач и подвеска, а также усилена система электропитания, без чего установка радаров и перехватчиков была невозможна.

Поставки ведутся в рамках сотрудничества Elbit с американской корпорацией General Dynamics, выступающей генеральным подрядчиком Пентагона. Сумма подписанных контрактов превышает 200 миллионов долларов и рассчитана на оснащение одной бронетанковой бригады. При расширении закупок программа может вырасти еще на сотни миллионов долларов. Передача машин будет идти поэтапно в ближайшие годы.

Вместе с тем танки Abrams армия США продолжает оснащать системой «Ветровка» (Trophy) израильского концерна «Рафаэль». «Иглы дикобраза» легче и компактнее, поэтому американцы выбрали эту систему для средней и легкой бронетехники. В ЦАХАЛе ею оснащаются колесные бронетранспортеры «Эйтан», которые начали сходить с конвейера в последний год.

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