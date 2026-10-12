Армия КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

В понедельник, 12 октября, Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, ракеты были запущены из района Пхеньяна. Дальность полета одной из них превысила 900 километров. Береговая охрана Японии также зафиксировала запуски. По предварительным данным, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сообщений о причиненном ущербе не поступало.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание. Администрация президента страны осудила действия Пхеньяна, подчеркнув, что запуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и потребовала немедленно прекратить подобные действия.

Южнокорейские военные считают, что запуски стали демонстрацией силы со стороны КНДР. Они состоялись через четыре дня после того, как Южная Корея объявила об успешных испытаниях собственного гиперзвукового оружия.

Предыдущий запуск баллистической ракеты Северная Корея провела 3 октября.

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