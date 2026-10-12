 

Армия КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

12.10.2026, 5:00, Разное
  Поддержать в Patreon

В понедельник, 12 октября, Северная Корея осуществила запуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По данным южнокорейских военных, ракеты были запущены из района Пхеньяна. Дальность полета одной из них превысила 900 километров. Береговая охрана Японии также зафиксировала запуски. По предварительным данным, ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Сообщений о причиненном ущербе не поступало.

Совет национальной безопасности Южной Кореи провел экстренное заседание. Администрация президента страны осудила действия Пхеньяна, подчеркнув, что запуски баллистических ракет нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, и потребовала немедленно прекратить подобные действия.

Южнокорейские военные считают, что запуски стали демонстрацией силы со стороны КНДР. Они состоялись через четыре дня после того, как Южная Корея объявила об успешных испытаниях собственного гиперзвукового оружия.

Предыдущий запуск баллистической ракеты Северная Корея провела 3 октября.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

11.10 / Рафаэль Глюксманн разгромил социалистов на праймериз умеренных левых во Франции

11.10 / Зеленский поддержал прекращение взаимных ударов Украины и России по энергетическим объектам

11.10 / «Кан» — США перебросили около 20 самолетов-заправщиков в Европу на фоне напряженности с Ираном

11.10 / «Яндекс» перенесёт серверы в Нидерланды, чтобы быть ближе к российским пользователям

11.10 / Трамп объявил, что РФ и Украина договорились прекратить удары по энергетическим объектам

11.10 / Папа Римский Лев XIV отправляется на операцию по удалению образования в легком

11.10 / Искусственный интеллект отказался работать с Украиной после ударов по дата-центрам «Яндекса»

11.10 / Очередное наводнение в Непале — эвакуированы жители нескольких населенных пунктов

11.10 / Зеленский — «Украина прекратит удары по НПЗ, если РФ перестанет бить по нашей энергетике»

11.10 / СМИ — в результате украинских ударов могли быть выведены из строя все три суперкомпьютера «Яндекса»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике