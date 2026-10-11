Американка Криста Пайк, выжившая во время казни, выписана из больницы

50-летняя Криста Пайк, американка, выжившая во время казни, в ходе которой ей были сделаны две смертельные инъекции, выписана из больницы Нэшвила и возвращена в тюрьму. Это произошло всего через десять дней после попытки привести приговор в исполнение.

Пайк была госпитализирована в критическом состоянии, однако через несколько дней после начала лечения к ней вернулось сознание, она начала говорить и самостоятельно передвигаться. Ее феноменально быстрое восстановление вызвало замешательство медиков.

«Мы благодарны сотрудникам экстренных служб и медицинскому персоналу за заботу о ней в столь экстраординарных обстоятельствах», – сообщили ее адвокаты. Они отметили, что процесс реабилитации продолжится в тюрьме, и они будут следить за его ходом.

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за пытки и убийство в 1995 году 19-летней Коллин Слеммер, своей однокурсницы. На момент преступления Пайк было 18 лет. 30 сентября ей ввели две дозы пентобарбитала, однако казнь не привела к смерти.

После произошедшего губернатор Теннесси Билл Ли приостановил остальные казни в штате до конца года и распорядился провести независимую проверку процедуры. Адвокаты Пайк добиваются замены смертной казни на пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

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