 

Аэропорт Нюрнберга приостановил работу из-за «чрезвычайной ситуации в воздухе»

13.10.2026, 13:45, Разное
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Аэропорт Нюрнберга (Германия) сообщил во вторник о приостановке полетов в связи с чрезвычайной ситуацией в воздушном пространстве.

В заявлении, опубликованном на сайте аэропорта, причина не уточняется. Администрация сообщила, что дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Издание Bild сообщает, что аэропорт закрыт в связи с полицейской операцией, связанной с прибывшим с греческого острова Корфу самолетом авиакомпании Corendon Airlines, выполнявший рейс XR456, должен был приземлиться в 12:15.

Представитель местной полиции сообщил Bild, что перед посадкой самолет, прибывший из Греции, сопровождали истребители Eurofighter. Самолет благополучно приземлился на минуту позже запланированного времени.


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