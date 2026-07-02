«Потерянная Люси» — меланхоличный шедевр в духе Хаяо Миядзаки

Полнометражный дебют француза Оливье Клера, снятый по мотивам детского романа Майкла Морпурго «Слушай Луну», во многом наследует визуальный стиль студии Ghibli, но предлагает куда более нетривиальную и многослойную историю.

Экранные адаптации книг английского писателя Майкла Морпурго давно стали синонимом добротного, умного и по-хорошему старомодного кинематографа для всей семьи. Мы видели это в масштабном «Боевом коне» (получившем признание как на театральных подмостках, так и в режиссуре Спилберга), в незаслуженно забытой драме «Когда пришли киты» и в недавнем триумфаторе премии BAFTA — анимационной ленте «Царство Кенсуке».

Эту благородную традицию продолжает «Потерянная Люси» (Lucy Lost) — красивое и эмоционально сильное военное приключение, бережно перенесенное на экран по мотивам романа Морпурго «Слушай Луну» (2014). Фильм стал многообещающим режиссерским дебютом в полном метре для французского аниматора Оливье Клера, который привнес утонченный космополитичный взгляд в историю, разворачивающуюся на тихих, отрезанных от мира британских островах Силли.

После теплого приема на спецпоказах в Каннах и участия в основном конкурсе престижного анимационного фестиваля в Анси, эта франкоязычная картина имеет все шансы покорить юных зрителей по всему миру — разумеется, при должной дистрибуции и качественном дубляже. И хотя англоязычные прокатчики наверняка захотят привлечь к озвучке голливудских звезд, им стоило бы поучиться у Клера бережному отношению к локальному колориту. Режиссер с невероятной любовью воссоздал суровую красоту здешних мест: пейзажи в мультфильме то и дело залиты мягким светом, вызывающим в памяти полотна английских живописцев эпохи романтизма.

Ранее Клер работал креативным консультантом на нетфликсовском «Клаусе» и раскадровщиком франко-бельгийской ленты «Малышка Амели, или Характер дождя». С последней «Люси» роднит общая интонация, хотя дебютный фильм Клера ориентирован на куда более широкую аудиторию. Что касается визуального стиля, то в дизайне персонажей легко угадывается влияние классических работ японской студии Ghibli.

Сюжетная структура «Потерянной Люси» также заставляет вспомнить шедевр «Гибли» — ленту «Воспоминания о Марни». То, что начинается как тихая пасторальная зарисовка о детском одиночестве, постепенно усложняется: временные линии разделяются, переворачиваются с ног на голову и собираются вновь в самом неожиданном виде. Сценарные вольности, которые Клер и его соавтор Хелен Блейкман позволили себе при адаптации книги Морпурго, полностью оправдывают себя с кинематографической точки зрения. Впрочем, совсем юные зрители (младше целевой аудитории оригинальной книги, рассчитанной на подростков) рискуют немного запутаться в этих повествовательных виражах.

На дворе 1915 год. Пока в Европе бушует Первая мировая война, сонные острова Силли у побережья Корнуолла кажутся бесконечно далекими от мирового пожара. Тем не менее эхо войны докатывается и сюда, преломляясь в судьбе загадочной 11-летней Люси (озвученной Чарли Розенцвейг). Волосы этой хрупкой девочки побелели от пережитой психологической травмы, а саму её преследуют пугающие галлюцинации. Правда, не все из них мрачные: у Люси есть воображаемая подруга — жизнерадостная сверстница по имени Милли (ее озвучивает та же актриса), которая утверждает, будто общается с ней сквозь время и пространство из далекой Америки.

Милли — единственный друг Люси, если не считать старшего брата Альфи (Зак Валентин-Даттас), который защищает сестру как может. Их родители, Мэри (Джессика Монсо) и Джим (Кантен Фор), настаивают на том, чтобы девочка сидела дома и не общалась со сверстниками, уверяя, что ей нужно оправиться от некоего несчастного случая. Из-за этого по округе ползут жестокие слухи, и суеверные соседи начинают шептаться, будто запертая в четырех стенах девочка — ведьма.

По мере того как разрозненные фрагменты мозаики начинают складываться воедино, одна форма общественного предубеждения в фильме сменяется другой. В своей первой половине «Потерянная Люси» не спешит раскрывать карты, развиваясь в неторопливом темпе. Но эта медлительность идет фильму на пользу: Клер дает зрителю время проникнуться сочувствием к этим израненным, замкнутым персонажам, чтобы затем смело перевернуть наши представления о них.

Сами герои нарисованы лаконично: простые линии, огромные глаза, крупные головы на хрупких телах. В их облике нет какой-то радикальной оригинальности, чего не скажешь о мире, который они населяют. Окружающее пространство прописано с невероятной глубиной и текстурностью. Клер чуток к неброской травянистой эстетике островов, к сланцево-минеральной палитре грозового неба и неспокойного моря. А местная флора и фауна становятся полноправными участниками сюжета, когда Люси все-таки решается выйти наружу.

Великолепный саундтрек Анн-Софи Верснаен идеально подчеркивает этот масштаб: музыка плавно перетекает от минималистичных, щемящих струнных партий к мощному оркестровому звучанию. На наших глазах скромная деревенская притча разрастается до масштабов серьезной исторической драмы, затрагивающей даже трагическую гибель лайнера «Лузитания». То, как амбициозной адаптации Оливье Клера удается провернуть этот трюк, уложившись при этом в скромный хронометраж до 90 минут, — настоящее чудо, которое лучше всего прочувствовать лично при просмотре.

Примечания:

Майкл Морпурго (Michael Morpurgo): Один из самых известных современных детских писателей Великобритании. Его визитная карточка — умение говорить с детьми на сложные и взрослые темы (война, смерть, одиночество, исторические трагедии) через призму дружбы, любви к животным и природе. «Боевой конь» (экранизированный Стивеном Спилбергом в 2011 году) — ярчайший тому пример. Острова Силли (Isles of Scilly): Маленький архипелаг к юго-западу от побережья Корнуолла (Англия). Это очень живописное, тихое место с мягким климатом, но из-за своей изоляции и близости к Атлантике острова часто ассоциировались с кораблекрушениями. В контексте Первой мировой войны это была стратегическая точка, мимо которой проходили важные судоходные пути. Связь с гибелью «Лузитании» (The Lusitania): 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка U-20 торпедировала британский пассажирский лайнер «Лузитания» у берегов Ирландии. Погибло почти 1200 человек, включая множество граждан США. Эта трагедия перевернула общественное мнение в Америке и стала одним из ключевых факторов вступления США в Первую мировую войну. В мультфильме эта катастрофа объясняет появление «американской подруги» Люси — это не просто фантазия, а зашифрованное посттравматическое воспоминание девочки, выжившей в кораблекрушении. «Воспоминания о Марни» (When Marnie Was There, 2014): Аниме-шедевр студии Ghibli (реж. Хиромаса Ёнэбаяши). Сюжеты действительно невероятно похожи: одинокая девочка с психологическими проблемами отправляется в глушь у моря, где встречает загадочную ровесницу (Марни / Милли), которая кажется призраком или галлюцинацией, но помогает героине исцелить душу и раскрыть тайну её семьи. Анн-Софи Верснаен (Anne-Sophie Versnaeyen): Французский композитор, известная своими тонкими и атмосферными оркестровыми работами (например, к фильмам «Прекрасная эпоха» и «Агент 117: Из Африки с любовью»). Её музыка в «Люси» помогает склеить камерную драму и масштабную историческую трагедию воедино.

Кому обязательно смотреть:

Любителям вдумчивой, эстетически безупречной анимации (в духе «Песни моря», «Тайны Келлс» и фильмов Хаяо Миядзаки).

Подросткам от 10-12 лет и их родителям — это отличный повод поговорить о сложных исторических событиях, психологических травмах и эмпатии.

Тем, кто ценит в мультфильмах сильную драматургию и не боится светлой грусти.

Что посмотреть после: