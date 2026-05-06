Iron Maiden: Burning Ambition — гимн во славу металла

Стоит ли смотреть документалку, где о группе говорят только восторженно, а про весь рок-н-ролльный разгул — лишь «ага»? Или такое кино про Iron Maiden — именно то, чего мы ждали?

Занимательный и некритичный документальный фильм рассказывает историю грандиозного взлёта, лёгкого падения и нового грандиозного взлёта ветеранов тяжёлого рока.

Этот добродушный документальный фильм бросает вызов приторным поп-тенденциям мощным пауэр-аккордом — и рассказывает о металлических супергероях Iron Maiden. Происхождение названия группы, кстати, не объясняется — видимо, ради забавы: пусть народ сам пугается, стоит лишь загуглить.

Кино весёлое и смотрится легко, пусть и представляет собой неумолимо брендированный фанатский промо-ролик, выверенный и контролируемый до корпоративного блеска; вместо крупных планов нынешних участников группы нам предлагают винтажные архивные фото и видео. Лента совершенно не интересуется чем-либо критическим, предлагая взамен пылкие, полные юмора свидетельства суперфанатов Maiden из всех слоёв общества — включая Хавьера Бардема, Ларса Ульриха из Metallica и Джина Симмонса из Kiss.

Фильм рассказывает историю головокружительного взлёта, совсем незначительного отката и затем нового ошеломительного подъёма Iron Maiden — колоссального успеха, достигнутого без какого-либо пресмыкательства перед ухмыляющимися медийными стражами «крутости». Перед нами проходят все смены состава: уход вокалиста Пола Ди’Анно, потеря и возвращение пришедшего ему на смену Брюса Дикинсона. И я уважаю группу за то, что они не опускаются до самоиронии в духе шуточек про роковые садовые инциденты и прочих клише.

Maiden продолжали зажигать, пока околокультурная тусовка смотрела в другую сторону. Был панк — и были Maiden. Было диско — и Maiden. Боуи — и Maiden. Майкл Джексон — и Maiden. Гранж — и Maiden. Их не позвали на Live Aid, но на протяжении всех 1980-х они то и дело собирали по всему миру концерты масштаба Live Aid: металл не нуждался в снисходительном одобрении неверующих. (Впрочем, в одной из архивных записей приятно слышать безошибочно узнаваемый голос Дэнни Бейкера — его совершенно лишённый снисходительности репортаж о группе.)

Это совсем иной фильм, нежели, скажем, «Metallica: Some Kind of Monster» (2004) Джо Берлингера и Брюса Синофски, где участники группы были показаны за терапевтическим самоанализом, — здесь ничего подобного нет. Нет здесь и музыкально-исторического контекста, как в «Becoming Led Zeppelin» (2025) Бернарда Макмахона. Однако в одном отношении эта лента всё же напоминает цеппелиновскую документалку — а именно, своей отчётливой сдержанностью касательно определённой стороны гастрольной жизни, столь волнующей для пятёрки суперзнаменитых горячих молодых парней вдали от дома. Один из участников группы признаётся здесь: «Вокруг было столько… нового опыта». Ага.

Кроме краткого упоминания развода гитариста и основателя Maiden Стива Харриса, ничего по-настоящему личного тут нет. Зато фильм отдаёт дань почётной, аполитичной роли, сыгранной Iron Maiden в прорыве за железный занавес — в такие страны, как Польша 1980-х. Сама группа, впрочем, наверняка отвергла бы столь слабосильный ярлык, как «мягкая сила».

1. Название и отсылки:

Burning Ambition: Это не просто метафора, а название одной из ранних песен Iron Maiden (би-сайд к синглу «Running Free», 1980). Документалисты, вероятно, обыгрывают его, намекая и на юношеский максимализм группы, и на их творческое долголетие.

Это не просто метафора, а название одной из ранних песен Iron Maiden (би-сайд к синглу «Running Free», 1980). Документалисты, вероятно, обыгрывают его, намекая и на юношеский максимализм группы, и на их творческое долголетие. «Садовые инциденты»: Прямая отсылка к культовой псевдодокументальной комедии «This Is Spinal Tap» (1984), где барабанщики вымышленной группы гибли нелепейшим образом, в том числе — в результате «трагического несчастного случая с садовым инвентарём». Автор хвалит Maiden за то, что те не иронизируют над рок-штампами столь предсказуемо.

2. Культурный контекст: