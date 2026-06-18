Синяки, пот и уши-пельмени: Каким получился симулятор ММА UFC 6

Микроменеджмент бойца может слегка утомлять, но от самих боев в этом пугающе реалистичном спортивном симуляторе просто захватывает дух.

Чтобы стать профессиональным бойцом, требуются годы монотонных повторений, отработки приемов и тренировок работы ног — всё это нужно вдалбливать в себя до тех пор, пока движения не дойдут до инстинктов. Ваше тело должно выдавать автоматический ответ на удар любой конечностью под любым углом. А в смешанных единоборствах (ММА), вобравших в себя все боевые искусства мира, это еще сложнее.

Игра UFC 6 от EA Sports невероятно реалистично передает всю рутину этой жестокой дисциплины. Запустите режим «Карьера», и вы будете проводить львиную долю времени, отрабатывая комбо и оттачивая технику. Главная цель — сделать так, чтобы сложное управление стало вашей второй натурой, что напрямую повышает эффективность каждого удара на виртуальном ринге. Во время симулируемых шестинедельных тренировочных лагерей вам порой придется провести дюжину спаррингов ради одного боя, который в итоге может закончиться за пару секунд.

Это по-настоящему аутентичный опыт. В реальной жизни спортсмены тратят не так уж много времени на попытки снести друг другу головы ударом голени; большая часть их жизни — это тренировки. Однако в видеоигре такая рутина со временем превращается в тягомотину. Как только вы докажете, что можете выполнять эти упражнения на «отлично», игру разрешат проматывать, но и бонусов за это вы получите меньше. И это всё равно кропотливый труд, как и обязательное залечивание неизбежных травм.

К счастью, сами бои реализованы превосходно. Играм серии UFC всегда был немного присущ аркадный дух бездумного мордобоя, но последняя часть проделала колоссальную работу над созданием более естественных анимаций. Переходы между различными этажами боя — болевыми приемами, борьбой в партере и работой в стойке — теперь выглядят невероятно плавно. Да и внешне игра выглядит почти пугающе реалистично. От пор на коже до складок на ступнях — здешние модели персонажей, пожалуй, самые детализированные из всех, что я когда-либо видел в спортивных файтингах. Это впечатляет так же сильно, как в свое время впечатляла Fight Night, когда мы впервые увидели игры в HD-разрешении. Вы даже можете отличить ударника от борца по тому, насколько сильно у него изуродованы уши.

Каждый бой оставляет суровый след на телах спортсменов: синяки и рассечения появляются в точном соответствии с нанесенными вами ударами. Капли крови летят в воздух и пачкают канвас октагона. А когда вы отправляете соперника в нокаут, на замедленном повторе звук выкручивается на максимум — вы буквально слышите хруст костей и видите, как щеки бойца трясутся, словно у бассет-хаунда, лающего на фен.

Приятным нововведением стал режим «Наследие» (The Legacy) — сюжетная кампания, мифологизирующая восхождение молодого вымышленного борца. Он пытается вырваться из тени своего знаменитого отца, параллельно разжигая вражду с другим перспективным новичком в том же зале. Это полноценно сыгранная мелодрама, ваша личная история в духе «Рокки». Она проливает свет на то, как насилие порой выплескивается за пределы октагона и оставляет грязные пятна на карьерах: в перерывах между боями вам предстоит посещать пресс-конференции и отвечать на провокации в социальных сетях.

Сюжет отлично удерживает ваше внимание в первые несколько часов, пока вы проходите путь от врагов к друзьям, а затем снова становитесь злейшими врагами. Это заставляет эмоционально вовлечься в происходящее и повышает ставки, но… кульминация истории наступает где-то в самом начале вашей карьеры в UFC, после чего нарратив попросту сдувается. Кажется, разработчики упустили отличную возможность подогревать интерес игрока на этапе, когда он уже достиг вершины и вынужден монотонно защищать свои чемпионские пояса. И тем не менее, учитывая непревзойденную плавность боев и всю эту сюжетную мишуру, перед нами, несомненно, лучшая на сегодняшний день часть серии файтинг-симуляторов от EA.

Примечания:

Футворк (footwork) — техника перемещений ног в боевых искусствах. В MMA футворк определяет дистанцию, уход от ударов, подготовку к атаке. «Тренировка футворка до инстинкта» — точная характеристика: элитные бойцы тратят сотни часов на перемещения, которые со стороны выглядят «просто как ходьба», но на деле требуют ювелирной точности. MMA (Mixed Martial Arts) — смешанные боевые искусства. Современный вид спорта, объединяющий техники бокса, борьбы, бразильского джиу-джитсу, муай-тай, тхэквондо и других дисциплин. Организация UFC (Ultimate Fighting Championship), основанная в 1993 году, — крупнейшая и наиболее коммерчески успешная промоушн-компания MMA в мире. В 2024 году UFC объединилась с WWE под крышей TKO Group Holdings (материнская компания Endeavor). UFC 6 — шестая часть игровой серии от EA Sports. EA Sports — подразделение Electronic Arts (EA), одного из крупнейших издателей видеоигр в мире. EA Sports специализируется на спортивных симуляторах: FIFA/EA Sports FC (футбол), Madden NFL (американский футбол), NHL (хоккей), NBA Live (баскетбол) и UFC. Лицензия UFC — одна из ключевых в портфолио EA Sports. Карьерный режим (Career Mode) — режим, в котором игрок создаёт собственного бойца и ведёт его от дебютанта до чемпиона. В UFC-серии карьерный режим традиционно включает тренировки, управление карьерой, переговоры о контрактах и бои. В UFC 6 акцент на тренировках усилен, что одновременно аутентично и утомительно. Шестинедельные тренировочные лагеря (training camps). В реальном MMA подготовка к бою длится обычно 8–12 недель. Бойцы тренируются по два раза в день, сочетая спарринги, физподготовку, работу на мешках, борьбу и восстановление. В UFC 6 лагерь сжат до шести недель и симулируется через серию мини-игр и тренировочных упражнений. «Выбить мозги большеберцовой костью» — отсылка к одному из самых зрелищных и опасных ударов в MMA: лоу-кик (удар по бедру) или хай-кик (удар в голову) голенью. В UFC голеностоп — «оружие» номер один (в отличие от бокса, где бьют кулаком). Сломанная голень — реальный риск: знаменитый случай — бой Андерсона Силвы с Крисом Вайдманом (2013), когда Силва сломал голень, ударив по колену соперника. «Дай ему по морде» (rock-’em’-sock-’em) — отсылка к детской игрушке Rock ‘Em Sock ‘Em Robots (1964, Marx Toys): двое роботов на ринге, управляемых игроками с помощью кнопок. Игрушка стала синонимом «примитивного» файтинга — «бей кнопку, бей морду». Это характеристика ранних UFC-игр: они были «кнопочными», не требующими тактической глубины. Сабмишены (submissions) — в MMA: болевые и удушающие приёмы, заставляющие соперника «сдаться» (tap out). Классические сабмишены: треугольник (triangle choke), рычаг локтя (armbar), удушение сзади (rear-naked choke). В UFC 6 система сабмишенов — одна из наиболее сложных механик: нужно одновременно атаковать и защищаться, используя стики геймпада. Рестлинг (wrestling) — в контексте MMA: борцовская составляющая — тейкдауны (сбивание с ног), контроль в партере, позиционная борьба. В MMA борьба — одна из наиболее доминирующих дисциплин: борцы (в частности, бывшие олимпийцы) традиционно занимают верхние строчки рейтингов. Стойка (stand-up) — ударная фаза MMA-боя: бокс, кикбоксинг, муай-тай. В стойке бойцы обмениваются ударами, пока один из них не переведёт бой в клинч (захват) или на землю. UFC 6 впервые в серии обеспечивает «текучий» переход между стойкой, борьбой и партером. Fight Night — серия боксёрских файтингов от EA Sports (2004–2011). Последняя часть — Fight Night Champion (2011) — до сих пор считается одним из лучших боксёрских симуляторов. Примечательно, что EA приостановила серию, переключившись на UFC. Сравнение UFC 6 с Fight Night в момент перехода к HD: Fight Night Round 3 (2006) на PS3/Xbox 360 произвёл фурор реализмом, аналогичный тому, что UFC 6 производит сейчас. «Изуродованные уши» (disfigured ears) — так называемое «ухо борца» (cauliflower ear) — деформация ушной раковины, вызванная повторяющейся травматизацией хряща. Характерна для борцов, бойцов MMA и регбистов. При отсутствии лечения хрящ деформируется, ухо опухает и застывает в «цветной капусте». Деталь: в UFC 6 по состоянию ушей можно определить стиль бойца — показатель невероятного внимания к реализму. Канвас (canvas) — брезентовое покрытие ринга или октагона. В MMA-боях канвас быстро покрывается кровью, потом и мелом (которым бойцы обрабатывают руки). В UFC 6 кровь на канвасе — динамическая: пятна появляются и накапливаются в реальном времени. Замедленный повтор (slow motion replay) — в спортивных видеоиграх — повтор ключевого момента (обычно нокаута) с замедлением, позволяющим рассмотреть детали. В UFC 6 замедленный повтор сопровождается усилением звука — «хруст кости о кость», — что делает его одновременно впечатляющим и неприятным. Бассет-хаунд (basset hound) — порода охотничьих собак, характеризующаяся длинными висячими ушами и рыхлой кожей на морде. При лае или тряске головы щёки и уши бассета трясутся весьма комично. Это сравнение для описания деформации лица при нокауте — образ одновременно точный и мрачно-забавный. «Зал» (gym) — в MMA: тренировочный центр, команда. Знаменитые MMA-залы: American Kickboxing Academy (AKA) (Сан-Хосе), Jackson Wink MMA Academy (Альбукерке), Team Alpha Male (Сакраменто), City Kickboxing (Окленд, Новая Зеландия). Отношения между сокомандниками — давняя тема MMA: бойцы одного зала, ставшие соперниками (Дастин Пуарье и Хабиб Нурмагомедов тренировались вместе в AKA). Сюжет The Legacy обыгрывает эту динамику. «История Рокки» — отсылка к серии фильмов «Рокки» (1976–2015) с Сильвестром Сталлоне. Рокки Бальбоа — боксёр из Филадельфии, прошедший путь от неизвестного до чемпиона мира. Формула «Рокки» — один из самых узнаваемых сюжетных шаблонов в спортивном кино: андердог, тренировки, соперник, финальный бой. «The Legacy» в UFC 6, по описанию, воспроизводит эту формулу в контексте MMA. Октагон (Octagon) — восьмиугольный ринг, ставший символом UFC. Организатор UFC создал октагон в 1993 году как запатентованную форму ринга, отличную от традиционного боксёрского квадрата. Восьмиугольная форма предотвращает «угловые» ловушки и обеспечивает более равномерное пространство. Октагон — зарегистрированная торговая марка UFC. Пресс-конференции — в реальном MMA пресс-конференции перед боями — неотъемлемая часть шоу. Знаменитые «треш-ток»-конференции Конора Макгрегора — отдельный вид развлечения. В UFC 6 пресс-конференции встроены в сюжетный режим: игрок выбирает реплики, влияющие на репутацию и отношения с соперниками. Социальные сети. В реальном MMA соцсети — важнейший инструмент продвижения: бойцы ведут Twitter/X, Instagram, YouTube, чтобы строить «хайп» перед боями. В UFC 6 «провокации в соцсетях» — геймплейный элемент: соперники «атакуют» вас в виртуальных соцсетях, и ваш ответ влияет на сюжет. Чемпионские пояса (championship belts). В UFC чемпионский пояс — высшая награда. Каждая весовая категория имеет своего чемпиона. Защита пояса — ключевой элемент карьеры: чемпион обязан регулярно защищать титул от претендентов. «The Legacy» теряет интерес именно на этом этапе — когда, казалось бы, ставки должны быть максимальными.

Контекст:

Об эволюции MMA-видеоигр. Жанр MMA-файтингов на консолях прошёл длинный путь: от UFC 2000 Undisputed (THQ, 2002) через серию UFC Undisputed (THQ, 2009–2010) — культовые, но технически ограниченные игры — к лицензии EA Sports (с 2014 года). UFC 6, судя по обзору, представляет собой кульминацию этого процесса: максимально реалистичная графика, сложная боевая система, сюжетный режим.

Жанр MMA-файтингов на консолях прошёл длинный путь: от (THQ, 2002) через серию (THQ, 2009–2010) — культовые, но технически ограниченные игры — к лицензии EA Sports (с 2014 года). UFC 6, судя по обзору, представляет собой кульминацию этого процесса: максимально реалистичная графика, сложная боевая система, сюжетный режим. О реалистичности насилия в спортивных играх. UFC 6 поднимает давний вопрос: насколько реалистично нужно изображать насилие в видеоиграх? Для некоторых критиков это может быть проблематичным; для целевой аудитории UFC — именно то, что нужно.

UFC 6 поднимает давний вопрос: насколько реалистично нужно изображать насилие в видеоиграх? Для некоторых критиков это может быть проблематичным; для целевой аудитории UFC — именно то, что нужно. О взаимоотношениях UFC и EA. Лицензионное соглашение между UFC и EA Sports — одно из наиболее прибыльных в спортивных играх. UFC получает роялти и продвижение бренда; EA — эксклюзивную лицензию на крупнейшую MMA-промоушн. До EA серию делала THQ, но финансовый крах издателя в 2012 году открыл дорогу Electronic Arts.

К игре:

UFC 4 / UFC 5 — предыдущие части серии; полезны для сравнения эволюции геймплея.

— предыдущие части серии; полезны для сравнения эволюции геймплея. Fight Night Champion (2011) — лучший боксёрский симулятор от EA, до сих пор играбельный. Для понимания, откуда «вырос» UFC-геймплей.

— лучший боксёрский симулятор от EA, до сих пор играбельный. Для понимания, откуда «вырос» UFC-геймплей. EA Sports MMA (2010) — первая MMA-игра от EA, предшественница UFC-серии. Забавный исторический артефакт.

К просмотру:

«Боец» (Warrior, 2011, реж. Гэвин О’Коннор) — один из лучших MMA-фильмов; история двух братьев, сходящихся на турнире. Том Харди и Джоэл Эджертон.

— один из лучших MMA-фильмов; история двух братьев, сходящихся на турнире. Том Харди и Джоэл Эджертон. UFC Embedded (YouTube-серия) — официальная документальная серия UFC, следящая за бойцами в неделю перед боем. Идеально для понимания атмосферы.

(YouTube-серия) — официальная документальная серия UFC, следящая за бойцами в неделю перед боем. Идеально для понимания атмосферы. «Макгрегор: Непокорный» (Conor McGregor: Notorious, 2017) — документальный фильм о восхождении Конора Макгрегора.

К чтению: