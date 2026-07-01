Паразиты в тумане Тэтчеризма: создатель Citizen Sleeper анонсировал Signet City

Сигнет-Сити: фантастические паразиты в декорациях британского реализма 80-х.

Превью грядущей научно-фантастической игры от Гарета Дэмиана Мартина раскрывает их неоспоримый талант к инновациям и геймдизайну.

За последнее десятилетие среди геймеров укоренилось мнение, что настоящую креативность и оригинальность в индустрии сегодня стоит искать исключительно в сегменте инди-игр, а не в пресном мейнстриме. И Гарет Дэмиан Мартин (Gareth Damian Martin) сыграл в этом далеко не последнюю роль. Их дебютная игра 2020 года, In Other Waters, уникальным образом — одновременно медитативно и глубоко — объединила научную фантастику с подводной ксенобиологией. А дилогия Citizen Sleeper (первая часть вышла в 2022 году, а сиквел Starward Vector в 2025-м) и вовсе стала эталоном научно-фантастической эпики с ультраминималистичной эстетикой и редким для видеоигр интеллектуальным наполнением.

На этот раз Мартин решил отступить от традиций молчания, анонсировав свой новый проект — Signet City — задолго до релиза, намеченного на 2027 год. Это сюжетное ролевое приключение с необычной перспективой от первого лица, разворачивающееся в мрачном монохромном мегаполисе.

— Вы играете за паразита, — объясняет Мартин. — И нам показалось естественным, что в такой игре вы буквально видите мир глазами своих носителей. Вы приходите в себя в разуме девушки по имени Сид в тот самый момент, когда она очнулась в реке посреди мегаполиса. Вместе с Сид вам предстоит понять, кто вы такой, почему оказались в голове человека, который даже не подозревает о вашем присутствии, каковы ваши возможности и что вообще представляет собой этот мир.

С этой точки начинается медленное осознание вашей глобальной цели. Однако, по словам Мартина, это всё еще в первую очередь история города, переживающего сразу несколько накладывающихся друг на друга кризисов, где каждый персонаж служит своеобразной точкой кипения. Источником вдохновения для разработчика послужили полифонические романы о городах, где повествование прыгает от одного героя к другому, — например, «Вокзал потерянных снов» Чайны Мьевиля или цикл книг Джеффа Вандермеера об Эмбергрис.

Что касается геймплея, здесь, судя по всему, на месте все классические мартиновские элементы, включая настольные механики с бросками кубиков.

— Каждый раз, когда вы вселяетесь в разум носителя — а вам придется переключаться между несколькими телами в зависимости от ваших целей, — вместе с ним вам открывается и его часть города, — рассказывает Мартин. — Если человек работает, скажем, на сжигателях водорослей, то эта зона становится вашей средой обитания. Именно её вы будете исследовать, выискивая зацепки и общаясь с местными персонажами.

Количество действий в день строго ограничено.

— У вас как у паразита есть свои глобальные задачи: расти, становиться сильнее и влиять на город, — делится разработчик. — Но у каждого из ваших носителей тоже есть свои повседневные заботы и собственная эмоциональная сюжетная линия. В игре присутствует настольный элемент с бросками кубиков, который управляет вашими действиями в мире, и на эти броски напрямую влияют эмоции хозяина тела.

Например, вы можете ввязать своего носителя в спор в пабе, что разозлит его, и тогда ему будет гораздо проще выбить запертую дверь.

— Здесь есть элемент подбора ключей к замкам, но также присутствует ролевая система навыков, завязанная на том, как вы корректируете модификаторы своими сюжетными решениями, — говорит Мартин. — Я хочу делать игры, где повествовательная и механическая части абсолютно неделимы.

Мартин признается, что поразительный монохромный стиль игры переплетается с одной из их главных творческих одержимостей:

— У меня было очень конкретное видение: я хотел совместить нарисованных от руки персонажей в моем естественном художественном стиле с фотореалистичным окружением. Мне безумно нравится, как в черно-белой фотографии из зернистости кадра рождаются воображаемые детали. Поэтому для внутриигровой картинки мы используем сложный эффект постобработки. Игра во многом вдохновлена британской социальной фотографией 80-х годов, особенно работами Тиш Мёрты (Tish Murtha) — я просто обожаю её снимки.

В самой Signet City научно-фантастические мотивы будут тесно переплетены с бытом увядающих промышленных городов севера Англии образца 1980-х.

— Я пытаюсь развить идею города как живой структуры — не просто пространства, заполненного людьми, но экологии, населенной животными, где слои различных систем накладываются друг на друга — добавляет он. — Кроме того, мне хотелось создать нечто, глубоко укорененное в британской истории и культуре — в том мире, в котором я родился. Эпоха 80-х и такие знаковые события, как «зима тревоги нашей», до сих пор бросают длинную тень на нашу современность.

Если вам по душе научная фантастика, преломленная сквозь черно-белую призму британского социального реализма, Signet City обещает подарить вам абсолютно уникальный игровой опыт.

Выход Signet City на ПК запланирован на 2027 год.

Примечания:

Signet City — слово signet означает «печать-перстень», «гербовую печать» или «знак-печать», в контексте игры это собственное имя города.

— слово signet означает «печать-перстень», «гербовую печать» или «знак-печать», в контексте игры это собственное имя города. Gareth Damian Martin — один из наиболее известных независимых британских разработчиков последних лет. В английском языке Мартин использует местоимение they/them, поэтому в переводе корректно избегать гендерных форм или использовать фамилию. Именно так сделано в тексте.

— один из наиболее известных независимых британских разработчиков последних лет. В английском языке Мартин использует местоимение they/them, поэтому в переводе корректно избегать гендерных форм или использовать фамилию. Именно так сделано в тексте. Citizen Sleeper — одна из самых высоко оценённых независимых RPG последних лет. Её часто сравнивают с Disco Elysium благодаря литературному стилю, настольным механикам и философским темам.

— одна из самых высоко оценённых независимых RPG последних лет. Её часто сравнивают с Disco Elysium благодаря литературному стилю, настольным механикам и философским темам. Tish Murtha (1956–2013) — британский фотограф-документалист. Она снимала жизнь рабочих кварталов Северо-Восточной Англии в эпоху Маргарет Тэтчер: безработицу, бедность, детей на улицах, упадок промышленности. Для британской культуры её фотографии стали символом социального реализма 1980-х.

(1956–2013) — британский фотограф-документалист. Она снимала жизнь рабочих кварталов Северо-Восточной Англии в эпоху Маргарет Тэтчер: безработицу, бедность, детей на улицах, упадок промышленности. Для британской культуры её фотографии стали символом социального реализма 1980-х. «Зима недовольства» (Winter of Discontent) — период массовых забастовок в Великобритании зимой 1978–1979 годов. Хотя формально это не 1980-е, именно этот кризис во многом подготовил приход к власти Маргарет Тэтчер и определил социальную атмосферу последующего десятилетия. В интервью Мартин сознательно связывает эти события с британскими восьмидесятыми.

(Winter of Discontent) — период массовых забастовок в Великобритании зимой 1978–1979 годов. Хотя формально это не 1980-е, именно этот кризис во многом подготовил приход к власти Маргарет Тэтчер и определил социальную атмосферу последующего десятилетия. В интервью Мартин сознательно связывает эти события с британскими восьмидесятыми. China Miéville и Jeff VanderMeer — классики направления New Weird («новые странные»). Их произведения известны необычными городами, биологическими мутациями, экзотическими экосистемами и сложной социальной организацией. Уже по этим референсам можно предположить, что Signet City будет значительно ближе к интеллектуальной научной фантастике, чем к традиционному киберпанку.

Во что поиграть прямо сейчас:

Citizen Sleeper (от того же автора) — великолепная текстовая RPG о выживании андроида-беглеца на заброшенной космической станции.

(от того же автора) — великолепная текстовая RPG о выживании андроида-беглеца на заброшенной космической станции. Disco Elysium — если вам близка тема упадка, социального реализма, борьбы профсоюзов и сильного влияния эмоций героя на игровой процесс.

— если вам близка тема упадка, социального реализма, борьбы профсоюзов и сильного влияния эмоций героя на игровой процесс. In Other Waters — первая игра Гарета, где вы играете за искусственный интеллект в скафандре ученого-биолога.

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