Независимое кино бьет рекорды на фоне турбулентности «Супергерл» и доминирования «Истории игрушек»

Пока голливудские гиганты делят сотни миллионов долларов в широком прокате, настоящая магия кино творится в небольших залах.

Комедия «Приглашение» (The Invite) от студии A24 показала один из лучших стартов года в ограниченном прокате.

Для независимого кино это были отличные выходные. Остроумная комедия «Приглашение» от режиссера Оливии Уайлд и культовой инди-студии A24 нацелилась на феноменальный результат. Фильм уже заработал впечатляющие $379 тысяч всего на семи экранах в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Это дает колоссальную среднюю наработку в $54 тысячи с одного экрана (Per Screen Average) — лучший показатель уик-энда и один из высочайших в этом году.

Зрители, раскупившие все билеты на премьерные показы, выходили из залов в полном восторге, что обеспечило картине потрясающее «сарафанное радио». В центре сюжета фильма, спродюсированного компанией Annapurna, — пара на грани разрыва (Оливия Уайлд и Сет Роген), которая устраивает званый ужин для своих соседей сверху (Пенелопа Крус и Эдвард Нортон). Уже на следующих выходных A24 планирует точечно расширить прокат в крупных городах, а 10 июля фильм выйдет в широкий национальный прокат.

Успех A24 — лишь верхушка айсберга в специализированном прокате. Отлично показал себя эвент-релиз аниме «Блич: Тысячелетняя кровавая война — Бедствие» (Bleach: Thousand-Year Blood War – The Calamity) от Fathom Entertainment. Сборка из трех финальных эпизодов культового сериала заработала выдающиеся $1,95 млн в 943 кинотеатрах, доведя общую домашнюю кассу до $3 млн.

Среди других заметных инди-релизов:

Австралийский хоррор «Левит» (Leviticus) от студии Neon пополнил копилку на $929 тысяч (на 965 экранах) на второй неделе проката, достигнув отметки в $5,37 млн.

(Leviticus) от студии Neon пополнил копилку на $929 тысяч (на 965 экранах) на второй неделе проката, достигнув отметки в $5,37 млн. Драма о Второй мировой войне «Удачный выстрел» (Lucky Strike) от Roadside Attractions стартовала с $777 тысячами на 772 экранах.

(Lucky Strike) от Roadside Attractions стартовала с $777 тысячами на 772 экранах. Фильм «От кутюр» (Couture) с Анджелиной Джоли от прокатчика Vertical дебютировал с $135 тысячами на 235 экранах, показав лучшие результаты в премиальных кинотеатрах на побережьях (Нью-Йорк, Лос-Анджелес) и в Торонто.

(Couture) с Анджелиной Джоли от прокатчика Vertical дебютировал с $135 тысячами на 235 экранах, показав лучшие результаты в премиальных кинотеатрах на побережьях (Нью-Йорк, Лос-Анджелес) и в Торонто. В ультра-ограниченном прокате компания Janus Films выпустила участника Каннского фестиваля, фильм Карлы Симон «Ромерия» (Romería). Картина собрала $18,5 тысяч всего в двух кинотеатрах Нью-Йорка — отличный старт для режиссера, которая лично присутствовала на показах и отвечала на вопросы зрителей в переполненных залах.

(Romería). Картина собрала $18,5 тысяч всего в двух кинотеатрах Нью-Йорка — отличный старт для режиссера, которая лично присутствовала на показах и отвечала на вопросы зрителей в переполненных залах. Документалистика тоже не отстает: фильм «Питер Эшер: Человек повсюду» (Peter Asher: Everywhere Man) и музыкальный док «Грегг Оллман: Музыка моей души» (Gregg Allman: The Music Of My Soul) уверенно собирают свою нишевую аудиторию перед релизом на стримингах.

Что происходит у гигантов?

В то время как инди-сегмент празднует триумф качества над количеством, в мире студийных блокбастеров кипят свои страсти. «История игрушек 5» (Toy Story 5) от Pixar предсказуемо сохранила лидерство. Сиквел просел на 56% после мощного старта в $160 млн, заработав $70 млн за вторые выходные. Возвращение голосов Тома Хэнкса и Тима Аллена под руководством Эндрю Стэнтона помогло мультфильму довести домашнюю кассу до $297,2 млн ($585 млн в мире). Благодаря этому Disney стала первой студией, преодолевшей отметку в $3 миллиарда мировых сборов в 2026 году.

А вот супергеройский блокбастер Warner Bros. «Супергерл» (Supergirl) столкнулся с зоной турбулентности. Картина режиссера Крейга Гиллеспи с Милли Алкок в главной роли дебютировала с $38 млн в США ($68 млн по миру), не дотянув до прогнозируемых $50 млн. Это второй проект новой киновселенной Джеймса Ганна и Питера Сафрана, вышедший через год после «Супермена» (собравшего $618 млн). В отличие от предшественника, получившего от зрителей оценку «A-» (отлично), «Супергерл», где героиня встречается с Лобо в исполнении Джейсона Момоа, заработала лишь «B-» (удовлетворительно с минусом). Критики были смешаны в оценках: The Hollywood Reporter назвал фильм «унылой тягомотиной», но похвалил «суровую игру Милли Алкок, создавшей привлекательно-панковскую героиню». Учитывая бюджет в $170 млн, студии придется понервничать.

Тем временем на четвертом месте уютно расположилась комедия Paramount «Чудаки: Лучшее и последнее» (Jackass: Best and Last). Пятый и якобы финальный фильм франшизы с Джонни Ноксвиллом собрал $8,4 млн. Несмотря на скромные цифры по сравнению с предыдущими частями, крошечный бюджет в $10 млн и зрительская оценка «A-» (впервые со времен оригинального фильма 2002 года) делают проект безусловным хитом.

Также стоит отметить потрясающую выдержку инди-хоррора «Одержимость» (Obsession) от Focus Features, который на седьмой неделе проката собрал $9,8 млн, доведя мировую кассу до головокружительных $370,1 млн. А байопик Антуана Фукуа «Майкл» (Michael) о короле поп-музыки официально обошел «Оппенгеймера», став самым кассовым биографическим фильмом в истории с результатом $977,4 млн.

Предварительные кассовые сводки этого уик-энда доказывают: пока мультипликация Диснея забирает миллиарды, а супергероика борется за зрителя, у вдумчивого авторского кино всегда будет свой преданный зритель, готовый заполнять залы до отказа.

Да, вот ещё: последний фильм «День раскрытия» Стивена Спилберга собрал $193 млн на 2-й неделе проката.

Эта неделя — микро-космос всего, что происходит в американском кинопрокате лета-2026. И в этом космосе инди-сектор снова доказал свою живучесть.

Примечания:

Давайте посмотрим на цифры: «Приглашение» A24 собрало $54 158 на экран — на 7 экранах. «Супергёрл» Warner Bros. собрала $38 млн — но на неизвестном (но, очевидно, многотысячном) количестве экранов. Если пересчитать PSA «Супергёрл» (даже принимая щедрую оценку в 4 000 экранов), получится ~$9 500 на экран. Инди-комедия обошла супергероиню на квадратный метр кинотеатра почти в шесть раз. Конечно, это непрямое сравнение: инди-фильм на 7 «золотых» экранах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса имеет колоссальное преимущество по PSA перед широким релизом на 4 000 экранах по всей стране. Но сам факт, что «Приглашение» — комедия, без супергероев, без CGI, без франшизы — собрало больше на экран, чем один из самых ожидаемых блокбастеров года, говорит о чём-то фундаментальном: зритель устал от формул и голоден до историй. Другая цифра, которая заставляет задуматься: «Одержимость» (хоррор, Focus Features) — $370 млн мировой кассы на 7-й неделе. «День раскрытия» (Спилберг, Universal) — $193 млн на 2-й неделе с падением 54%. Хоррор от дебютанта «ходит» лучше, чем фильм Спилберга. Это не случайность — это системный сдвиг: аудитория всё меньше привязана к именам и всё больше — к жанру, настроению и «сарафанному радиу». И наконец — аниме: «Блич» на 943 экранах собрал почти $2 млн за уик-энд — для ивентового релиза это выдающийся результат. Аниме в кинотеатрах перестало быть нишей; это полноценный коммерческий сегмент, растущий на 15–20% в год.

Что смотреть: