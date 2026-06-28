Скрипки, корсеты и аниме: Как Азия покорила главный анимационный фестиваль в Анси

Триумф в Анси: Сингапурский «Скрипач» забирает главный приз, «Железный мальчик» покоряет зрителей, а Дон Херцфельдт празднует победу в коротком метре.

Среди других заметных событий фестиваля — очередная награда для испанского «Декорадо» и Гран-при параллельной программы для французского драмеди «Блез».

На Международном фестивале анимационных фильмов в Анси (Annecy), который в этом году посетил Альфонсо Куарон и где был зафиксирован новый исторический рекорд посещаемости (19 100 аккредитованных участников), розданы главные награды. В субботу вечером заветный «Кристалл» за лучший полнометражный фильм неожиданно достался сингапурской ленте «Скрипач» (The Violinist). Картина обошла таких мощных конкурентов и фаворитов Каннского кинофестиваля, как «На волнах», «Да здравствует Кармен!» и «Железный мальчик».

Историческая драма, созданная режиссерами Эрвином Ханом и ветераном испанского Disney Раулем Гарсией, охватывает период с 1929 года до наших дней. Это пронзительная история двух друзей детства, одаренных скрипачей, чьи жизни и судьбы в Сингапуре и Малайе безжалостно рушит Вторая мировая война и японская оккупация. У «Скрипача» была крепкая фанатская база на фестивале, однако большинство экспертов прочили главную награду либо «Железному мальчику», либо «Сплетениям» (Tangles) — проектам, которые уже активно обсуждаются как будущие претенденты на «Оскар».

Будучи своего рода аутсайдером, «Скрипач» одержал победу, которая как нельзя лучше отражает современные реалии индустрии. В этом году Анси не только собрал самую сильную конкурсную программу за последние годы, разбавленную громкими анонсами от Warner Bros. Animation, Netflix и Disney, но и подсветил главные драйверы современной анимации: влияние Азии и моду на международную копродукцию. «Скрипач» — первый в истории сингапурский фильм, попавший в основной конкурс Анси. Проект создавался усилиями сингапурской студии Robot Playground Media, испанской TV ON Producciones и итальянской Altri Occhi. Визуально фильм поражает богатой живописной 2D-анимацией (усиленной 3D-графикой в ключевых сценах), в которой явно прослеживается влияние аниме. Тотальное увлечение аниме-стилистикой со стороны Голливуда и Европы вообще стало одним из главных лейтмотивов нынешнего фестиваля.

Французскому «Железному мальчику» (Iron Boy), который ранее удостоился Специального приза жюри программы «Особый взгляд» в Каннах, в Анси пришлось довольствоваться тремя другими, но не менее важными наградами: Призом жюри, Призом зрительских симпатий и наградой фонда Gan Foundation за дистрибуцию (фильм уже куплен компанией Sony Pictures Classics).

Дебютный полный метр Луи Клиши — бывшего аниматора Pixar, работавшего над шедеврами «ВАЛЛ-И» и «Вверх», — стал его признанием в любви традиционной 2D-анимации, которую так ценят на его родине, во Франции. Теплый прием в Анси лишь подогреет оскаровские амбиции проекта. Сюжет разворачивается в 1980-х годах во французской глубинке и рассказывает об 11-летнем Кристофе, который сталкивается с типичными трудностями взросления. Ситуация осложняется тем, что из-за искривления позвоночника мальчик вынужден 24 часа в сутки носить громоздкий металлический корсет, превращающий подростка в подобие «железного монстра». А как известно, в Голливуде мало что любят так же сильно, как вдохновляющие истории преодоления.

Третий важный приз основного конкурса — награда имени Поля Гримо — достался экзистенциальной сказке о свободе, семье и друзьях «Декорадо» (Decorado). Режиссер Альберто Васкес — один из главных анимационных авторов современной Испании, подаривший нам «Войны единорогов» и «Мальчика-птицу». Журнал Variety уже назвал «Декорадо» «самым сногсшибательным анимационным фильмом года».

Впрочем, рост масштабов Анси во многом обусловлен тем, как охотно Голливуд и молодые студии со всего мира инвестируют в полнометражную анимацию. Но душа фестиваля — и главная отдушина для истинных ценителей жанра — по-прежнему кроется в коротком метре. Двукратный номинант на премию «Оскар» Дон Херцфельдт (автор культовых «Отвергнутых» и «Мира будущего») добавил к своему недавнему спецпризу жюри «Сандэнса» еще и престижный короткометражный «Кристалл» Анси за работу «Бумажный след» (Paper Trail).

Это 14-минутное сверхскоростное исследование человеческой жизни, показанное исключительно через обрывки бумаги. Чтобы добиться уникального темпа и стиля, автор совместил 2D-компьютерную графику с анимацией реальных объектов. Стоя на сцене, Херцфельдт скромно признался, что не чувствует себя достойным награды: «Я начал заниматься анимацией в детстве, 30 лет назад. Просто ради забавы, чтобы рассмешить друзей. Я всегда считал себя скорее режиссером, который умеет рисовать. Я никогда раньше не был в Анси. Возможно, теперь я наконец-то смогу назвать себя аниматором».

Что касается параллельной программы Contrechamp, созданной для смелых экспериментов и поиска новых талантов, то здесь Гран-при достался французскому драмеди «Блез» (Blaise) от режиссеров Димитри Планшона и Жан-Поля Гига. Это нестандартная история о застенчивом 16-летнем подростке и его неблагополучной семье. Арт-директор фестиваля Марсель Жан назвал картину «идеальным введением во французский абсурдистский юмор, задающим вопросы о политической вовлеченности молодежи и экзистенциальном кризисе взрослых».

Приз жюри в секции Contrechamp ушел визуально ошеломляющему аниме «Новый рассвет» (A New Dawn) (реж. Ёситоси Синомия) — совместному производству Японии и Франции, которое произвело фурор в Берлине и предвещает новую волну японо-французских коллабораций.

Новую награду — Приз зрительских симпатий в категории Annecy Presents — получил «Отважный кот» (Brave Cat). Это дебютный полный метр чилийца Габриэля Озорио, чья короткометражка «Медвежья история» когда-то принесла Чили первый в истории страны «Оскар». Критики уже отмечают, что «Отважный кот» бьет по эмоциям не слабее «Медвежьей истории», а это говорит о многом.

Также были вручены награды телевизионным проектам: «Кристалл» за лучшее ТВ-шоу получил французский сериал для дошкольников «Великий ландшафт сновидений», Приз жюри ушел японскому «Первородному греху Такопи», а зрители отдали свои голоса французскому рисованному сериалу «Бросы».

Праздничная церемония закрытия, на которой организаторы анонсировали даты проведения фестиваля 2027 года (13-19 июня) и объявили Колумбию следующей страной-почетным гостем, приобрела скорбный оттенок. Арт-директор Марсель Жан со сцены почтил память Луиса де ла Росы — мексиканского иллюстратора и аниматора, работавшего над хитами «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Космический джем: Новое поколение». В среду вечером, в самый разгар фестиваля в Анси, он трагически погиб в железнодорожной аварии.

Резюме:

Азия — не периферия, а центр. Победа сингапурского «Скрипача» над французскими и японскими конкурентами — событие, которое ещё несколько лет назад было бы немыслимым. Анимация перестаёт быть «делом трёх стран» (Франция, Япония, США).

Победа сингапурского «Скрипача» над французскими и японскими конкурентами — событие, которое ещё несколько лет назад было бы немыслимым. Анимация перестаёт быть «делом трёх стран» (Франция, Япония, США). Ко-продукция — не компромисс, а стратегия. Ни одна из победивших картин не является продуктом одной национальной киноиндустрии. Сингапур + Испания + Италия, Япония + Франция, Испания + Португалия — это новая география анимации, в которой границы государств не преграды, а мосты.

Ни одна из победивших картин не является продуктом одной национальной киноиндустрии. Сингапур + Испания + Италия, Япония + Франция, Испания + Португалия — это новая география анимации, в которой границы государств не преграды, а мосты. Аниме вышло из гетто. Влияние японской анимации на мировую индустрию больше не является предметом спора «артхаус vs. мейнстрим». Оно — данность, которую учитывают и Голливуд, и Европа, и Юго-Восточная Азия.

Что касается индивидуальных впечатлений: речь Херцфельдта — «Может быть, теперь я наконец могу называть себя аниматором» — трогает до слёз. Тридцать лет работы, два «Оскара», — и всё ещё сомнение. Это напоминание о том, что величие и скромность могут уживаться в одном человеке. И что Аннеси — место, где это возможно.

Для зрителя: