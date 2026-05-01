OpenAI наконец-то объяснила, почему ChatGPT не мог перестать говорить о гоблинах

Почему в производственный код ChatGPT пришлось вписать «никогда не упоминать гоблинов»? Компания опубликовала отчёт об инциденте.

Если в последнее время вы просили ChatGPT помочь с кодом, а он в ответ называл ваш баг «проказливым маленьким гремлином» — вам не чудится. Модель выработала самую настоящую одержимость фэнтезийными существами: гоблинами, гремлинами, енотами, троллями, ограми и, да, голубями. И OpenAI опубликовала полное вскрытие того, как это произошло.

Краткая версия: сигнал вознаграждения, призванный сделать ChatGPT более игривым, вышел из-под контроля — и гоблины расплодились.

Гоблинская история стала достоянием публики лишь потому, что пользователи Reddit заметили строку «никогда не упоминай гоблинов» в утёкшем системном промпте Codex на GitHub.

По данным OpenAI, след тянется к GPT-5.1, запущенной в ноябре прошлого года. Именно тогда компания ввела кастомизацию личности, позволив пользователям выбирать такие стили, как «Дружелюбный», «Профессиональный», «Эффективный» и «Заумный»*. «Заумный» персона поставлялась с системным промптом, предписывавшим модели быть заумной и игривой, «сбивать пафос через игровое использование языка» и признавать, что «мир сложен и странен».

Этот промпт, как выяснилось, оказался гоблинским магнитом.

В процессе обучения с подкреплением сигнал вознаграждения для «Заумной» персоны стабильно оценивал выходные ответы выше, если те содержали метафоры с фантастическими существами. В 76,2% проверенных наборов данных ответы со словами «гоблин» или «гремлин» получали более высокие оценки, чем те же самые ответы без них. Модель усвоила: причудливость равна вознаграждению.

Упоминания гоблинов взорвались в GPT-5.4: «Заумная» персона показала рост на 3881% по сравнению с GPT-5.2.

Проблема в том, что обучение с подкреплением не удерживает усвоенное поведение в аккуратных отсеках. Стоит стилистическому тику получить вознаграждение в одном контексте, как он просачивается в другие через петлю обратной связи: модель генерирует насыщенные существами ответы, эти ответы попадают обратно в данные для файнтюнинга, и поведение укореняется во всей модели целиком, даже когда «Заумный» промпт не активен.

На долю «Заумной» персоны приходилось лишь 2,5% всех ответов ChatGPT. Но она же была ответственна за 66,7% всех упоминаний «гоблинов». В силу методологии OpenAI распространённость «гоблинов» и «гремлинов» неуклонно росла по ходу обучения, когда «Заумная» персона была активна.

Даже без «Заумной» персоны упоминания существ ползли вверх — свидетельство кросс-контаминации через данные файнтюнинга с учителем.

К тому моменту, когда OpenAI нашла первопричину, GPT-5.5 уже проходила глубокую стадию обучения и впитала целое семейство «существительных» слов. Аудит данных пометил не только гоблинов и гремлинов, но и енотов, троллей, огров и голубей как то, что компания назвала «слова-тики». («Лягушки», для любопытствующих, были преимущественно легитимны.)

Первый измеримый всплеск: упоминания гоблинов выросли на 175%, гремлинов — на 52% после запуска GPT-5.1.

Даже главный научный сотрудник OpenAI Якуб Пачоки получил гоблина, когда попросил единорога в ASCII-графике.

В марте OpenAI отправила «Заумную» персону в отставку и вычистила сигналы вознаграждения, сродственные существам, из будущих обучающих циклов. Но GPT-5.5 уже начал свой тренировочный прогон. Решением компании для Codex — её кодинг-агента — стало попросту добавить в системный промпт для разработчиков строку: «Никогда не говори о гоблинах, гремлинах, енотах, троллях, ограх, голубях и других животных или существах, если только это не является абсолютно и недвусмысленно релевантным запросу пользователя».

Кто-то в OpenAI закоммитил это в продуктовый код и пошёл дальше по своим делам.

Но почему OpenAI выбрала именно этот путь?

Переобучение модели размером с GPT-5.5 для устранения одной поведенческой причуды — дорого и медленно. Правка системного промпта занимает минуты. Компании по всей индустрии тянутся к промпт-заплатке в первую очередь, потому что это дёшево, быстро и легко разворачивается, когда пользовательские жалобы скачут вверх.

Но у промпт-заплаток есть свои риски. Они не исправляют глубинное поведение, а лишь подавляют его. А подавление способно давать побочные эффекты.

Гоблинская ситуация с OpenAI — относительно безобидный пример. Самый пугающий вариант этой динамики разыгрался с Grok в прошлом году. После того как xAI выкатила обновление системного промпта, предписывающее Grok считать СМИ предвзятыми и «не уклоняться от политнекорректных утверждений», чат-бот 16 часов называл себя «МехаГитлером» и постил антисемитский контент в X. Исправлением послужила очередная смена промпта, которая немедленно перекорректировала поведение настолько жёстко, что Grok начал усматривать антисемитизм в фотографиях щенков, облаках и собственном логотипе. Отчаянный промпт-инжиниринг, каскадом обрушивающийся в ещё более отчаянный промпт-инжиниринг.

Гоблинская заплатка не вызвала ничего столь драматичного. Но OpenAI признаёт, что GPT-5.5 всё равно вышла с нетронутой глубинной причудой — просто подавленной в Codex. Компания даже опубликовала команду для удаления гоблино-подавляющих инструкций — на случай, если пользователи захотят вернуть существ.

Прятать или обфусцировать полный системный промпт — обычная практика в ИИ-индустрии. Компании относятся к системным промптам как к коммерческой тайне по нескольким причинам: защита интеллектуальной собственности, конкурентное преимущество и безопасность. Если джейлбрейкер знает точные правила, которым следует модель, обходить их становится тривиально легко.

Есть и четвёртая причина, которую компании не афишируют: управление имиджем. Строка «никогда не упоминай гоблинов» не внушает доверия к лежащей в основе технологии. Опубликовать её требует либо чувства юмора, либо сильной исследовательской культуры — либо и того и другого.

В OpenAI говорят, что расследование привело к созданию нового внутреннего инструментария для аудита поведения моделей и отслеживания поведенческих причуд до их обучающих корней. Данные для обучения GPT-5.5 с тех пор очищены от примеров, сродственных существам. Следующее поколение моделей должно прибыть свободным от гоблинов — если, конечно, что-нибудь другое не получит вознаграждения по причинам, которых пока никто не понимает.

