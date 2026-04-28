OpenAI не дотянула до собственных целей на фоне растущих расходов на вычислительные мощности

Внутренние проблемы, связанные с ростом ChatGPT и грядущим IPO, ставят стратегию Сэма Олтмана «тратить всё на вычисления» под микроскоп.

OpenAI предстоит расплата за разрыв между амбициями и финансовым положением — таков вердикт экспертов, после того как Wall Street Journal сообщил в понедельник, что компания не достигла ключевых внутренних целей по числу пользователей и выручке ChatGPT, а финансовый директор Сара Фрайар в частном порядке предупредила, что раздувающиеся расходы на вычислительные мощност могут опережать приток денег.

Фрайар била тревогу после того, как компания не достигла своей цели — выйти к концу прошлого года на один миллиард еженедельных активных пользователей ChatGPT, — рубежа, которого не было достигнуто и который так и не был обнародован, что встревожило некоторых инвесторов, сообщает WSJ.

— Когда пыль уляжется, я думаю, компании обнаружат то, что и так знали — многое по-прежнему зависит от человеческого суждения, коллаборации и контекстуального понимания, которые ИИ пока не способен воспроизвести, — считает Элис Ли, инвестиционный партнёр Foresight Ventures.

Ли рассматривает нынешнее давление как внутреннюю перебалансировку в технологическом секторе, а не как предвестник более широкого макроэкономического спада.

OpenAI закрепила за собой порядка $600 миллиардов в будущих расходах на дата-центры, накопленных за годы агрессивных сделок, выстроенных по тезису Олтмана о том, что дефицит вычислительных мощностей — истинное ограничение роста ИИ.

По данным отчёта, Фрайар сообщила другим руководителям компании, что обеспокоена: выручка может расти недостаточно быстро, чтобы покрыть эти контракты.

Как сообщается, члены совета директоров стали более дотошно интересоваться сделками по дата-центрам и задавались вопросом, почему Олтман продолжает наращивать вычислительные мощности, несмотря на замедление.

Anthropic тихо обошла OpenAI на платформе для торговли долями Forge Global, где теперь торгуется приблизительно по $1 триллиону против примерно $880 миллиардов у OpenAI, по словам генерального директора Forge Келли Родрикеса — впервые конкурент получает более высокую подразумеваемую оценку.

Маркус Левин, сооснователь DePIN-сети XYO, сказал , что прочтение в этих цифрах надвигающегося рыночного краха означает неправильную интерпретацию исходных данных.

Он отметил, что к концу 2025 года примерно 84% трудоспособного населения мира так и не воспользовались инструментами генеративного ИИ, и лишь около 44,8 миллиона человек по всему миру имели платные подписки на ИИ-сервисы.

— Отождествлять медленную, неравномерную кривую внедрения с надвигающейся рыночной расплатой — значит демонстрировать туннельное зрение, которому данные противоречат, — говорит Левин.

По его словам, разрушение действительно происходит, но оно узко сконцентрировано и обусловлено скорее циклами чрезмерного найма в технологическом секторе и коррекцией затрат, нежели автоматизацией, прокатывающейся по экономике в целом.

— Рациональная фаза переоценки почти неизбежна — рыночные настроения, как правило, опережают фундаментальные показатели, и ожидания нуждаются в перекалибровке, — отмечает Ли.

Она характеризует нынешние оценки как «упреждающие» (priced ahead of time), а не фундаментально сломанные, полагая, что фундаментальные показатели могут выйти на уровень оценок, если разработка возможностей продолжит идти по плану.

Павел Бежин, финансовый директор компании-разработчика ИИ Napoleon IT, сказал, что подобная картина знакома по предыдущим технологическим циклам, и исход не предопределён.

— В человеческой истории подобные прорывы действительно нередко предшествовали кризисам и рецессиям, но никогда не являлись их прямой причиной, — говорит он.

Бежин указал на крах доткомов как на актуальный урок: экономические системы, выстроенные на устаревших моделях, не способны адаптироваться, и именно этот провал, а не сама технология, запускает коллапс.

— Если глобальные финансовые институты извлекли правильные уроки из краха доткомов, разговоры о рецессии и системном крахе так и останутся не более чем поучительными историями, — добавляет он.

Амбиции OpenAI по проведению IPO оказались зажаты между всеми этими факторами: Олтман добивается листинга к концу года, тогда как Фрайар в частном порядке предупредила, что внутренние контроли компании ещё не доведены до стандартов отчётности, которых требуют публичные рынки. На предсказательной платформе Myriad, принадлежащей материнской компании Decrypt — Dastan, — пользователи оценивают вероятность того, что Anthropic проведёт IPO раньше OpenAI, в 64%.

Вдали от зала заседаний совета директоров Олтман провёл прошлую неделю, извиняясь перед жителями Тамблер-Ридж, Британская Колумбия, после того как OpenAI признала, что заблокировала аккаунт ChatGPT, связанный с подозреваемым в массовом расстреле в феврале, унёсшем жизни восьми человек, — не уведомив при этом правоохранительные органы.

