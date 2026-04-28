OpenAI не дотянула до собственных целей на фоне растущих расходов на вычислительные мощности
28.04.2026, 16:12, Бизнес
Внутренние проблемы, связанные с ростом ChatGPT и грядущим IPO, ставят стратегию Сэма Олтмана «тратить всё на вычисления» под микроскоп.
OpenAI предстоит расплата за разрыв между амбициями и финансовым положением — таков вердикт экспертов, после того как Wall Street Journal сообщил в понедельник, что компания не достигла ключевых внутренних целей по числу пользователей и выручке ChatGPT, а финансовый директор Сара Фрайар в частном порядке предупредила, что раздувающиеся расходы на вычислительные мощност могут опережать приток денег.
Фрайар била тревогу после того, как компания не достигла своей цели — выйти к концу прошлого года на один миллиард еженедельных активных пользователей ChatGPT, — рубежа, которого не было достигнуто и который так и не был обнародован, что встревожило некоторых инвесторов, сообщает WSJ.
— Когда пыль уляжется, я думаю, компании обнаружат то, что и так знали — многое по-прежнему зависит от человеческого суждения, коллаборации и контекстуального понимания, которые ИИ пока не способен воспроизвести, — считает Элис Ли, инвестиционный партнёр Foresight Ventures.
Ли рассматривает нынешнее давление как внутреннюю перебалансировку в технологическом секторе, а не как предвестник более широкого макроэкономического спада.
OpenAI закрепила за собой порядка $600 миллиардов в будущих расходах на дата-центры, накопленных за годы агрессивных сделок, выстроенных по тезису Олтмана о том, что дефицит вычислительных мощностей — истинное ограничение роста ИИ.
По данным отчёта, Фрайар сообщила другим руководителям компании, что обеспокоена: выручка может расти недостаточно быстро, чтобы покрыть эти контракты.
Как сообщается, члены совета директоров стали более дотошно интересоваться сделками по дата-центрам и задавались вопросом, почему Олтман продолжает наращивать вычислительные мощности, несмотря на замедление.
Anthropic тихо обошла OpenAI на платформе для торговли долями Forge Global, где теперь торгуется приблизительно по $1 триллиону против примерно $880 миллиардов у OpenAI, по словам генерального директора Forge Келли Родрикеса — впервые конкурент получает более высокую подразумеваемую оценку.
Маркус Левин, сооснователь DePIN-сети XYO, сказал , что прочтение в этих цифрах надвигающегося рыночного краха означает неправильную интерпретацию исходных данных.
Он отметил, что к концу 2025 года примерно 84% трудоспособного населения мира так и не воспользовались инструментами генеративного ИИ, и лишь около 44,8 миллиона человек по всему миру имели платные подписки на ИИ-сервисы.
— Отождествлять медленную, неравномерную кривую внедрения с надвигающейся рыночной расплатой — значит демонстрировать туннельное зрение, которому данные противоречат, — говорит Левин.
По его словам, разрушение действительно происходит, но оно узко сконцентрировано и обусловлено скорее циклами чрезмерного найма в технологическом секторе и коррекцией затрат, нежели автоматизацией, прокатывающейся по экономике в целом.
— Рациональная фаза переоценки почти неизбежна — рыночные настроения, как правило, опережают фундаментальные показатели, и ожидания нуждаются в перекалибровке, — отмечает Ли.
Она характеризует нынешние оценки как «упреждающие» (priced ahead of time), а не фундаментально сломанные, полагая, что фундаментальные показатели могут выйти на уровень оценок, если разработка возможностей продолжит идти по плану.
Павел Бежин, финансовый директор компании-разработчика ИИ Napoleon IT, сказал, что подобная картина знакома по предыдущим технологическим циклам, и исход не предопределён.
— В человеческой истории подобные прорывы действительно нередко предшествовали кризисам и рецессиям, но никогда не являлись их прямой причиной, — говорит он.
Бежин указал на крах доткомов как на актуальный урок: экономические системы, выстроенные на устаревших моделях, не способны адаптироваться, и именно этот провал, а не сама технология, запускает коллапс.
— Если глобальные финансовые институты извлекли правильные уроки из краха доткомов, разговоры о рецессии и системном крахе так и останутся не более чем поучительными историями, — добавляет он.
Амбиции OpenAI по проведению IPO оказались зажаты между всеми этими факторами: Олтман добивается листинга к концу года, тогда как Фрайар в частном порядке предупредила, что внутренние контроли компании ещё не доведены до стандартов отчётности, которых требуют публичные рынки. На предсказательной платформе Myriad, принадлежащей материнской компании Decrypt — Dastan, — пользователи оценивают вероятность того, что Anthropic проведёт IPO раньше OpenAI, в 64%.
Вдали от зала заседаний совета директоров Олтман провёл прошлую неделю, извиняясь перед жителями Тамблер-Ридж, Британская Колумбия, после того как OpenAI признала, что заблокировала аккаунт ChatGPT, связанный с подозреваемым в массовом расстреле в феврале, унёсшем жизни восьми человек, — не уведомив при этом правоохранительные органы.
Дополнения и примечания:
- «Тратить всё на вычислительные мощности» (spend-everything compute strategy) — это ёмкая формулировка, описывающая стратегический императив Альтмана. Ещё в 2022–2023 годах он неоднократно заявлял, что главный ограничитель прогресса ИИ — не алгоритмы и не данные, а физическая нехватка «железа», то есть GPU-кластеров и дата-центров. Отсюда и ставка на безудержную экспансию: заключить как можно больше долгосрочных контрактов с провайдерами инфраструктуры, пока конкуренты не перехватили. Сейчас, когда пользовательский рост замедлился, эта же стратегия превращается в ахиллесову пяту: $600 млрд обязательств повисают мёртвым грузом.
- $600 миллиардов — цифра, которую стоит осознать. Это не «оценочная стоимость компании», а прямые контрактные обязательства перед дата-центрами. Для сравнения: весь оборонный бюджет США на 2024 год составил около $886 млрд. То есть OpenAI назаключала контрактов на две трети годового военного бюджета сверхдержавы — в расчёте на экспоненциальный рост базы пользователей ChatGPT, который пока не материализовался.
- Forge Global и подразумеваемая оценка — Forge — это платформа для вторичной торговли акциями частных компаний (pre-IPO рынок). То, что Anthropic обошла OpenAI по подразумеваемой оценке, — тектонический сдвиг. Ещё год назад такое казалось немыслимым: OpenAI была безоговорочным лидером гонки. Теперь инвесторы, по-видимому, закладывают в оценку OpenAI риск того, что компания перекапитализирована под темпы роста, которые могут не оправдаться.
- Туннельное зрение против данных — аргумент Левина важен методологически. Он по сути говорит: не путайте «разочаровывающие темпы внедрения ИИ» с «крахом пузыря». 84% трудоспособного населения, ни разу не пользовавшегося генеративным ИИ, — это не показатель провала технологии, а показатель того, что рынок ещё даже не начался. Платных подписчиков — 44,8 млн (это примерно население Испании) на всю планету. Пространство для роста колоссальное; вопрос лишь в том, сможет ли OpenAI дожить до момента, когда этот рост материализуется в выручке.
- Урок доткомов — Бежин проводит важное различие между «технологией как триггером» и «системным сбоем как причиной». Крах доткомов начала 2000-х действительно не был вызван интернетом как таковым — он был вызван тем, что фондовый рынок надул пузырь на ожиданиях, а корпоративные структуры не имели бизнес-моделей, способных эти ожидания окупить. Параллель с текущей ситуацией напрашивается сама: не ИИ лопнет, а финансовые конструкции вокруг него.
- IPO и внутренний контроль — Сара Фрайар, финансовый директор OpenAI, пришла из Salesforce и прекрасно знает требования публичных рынков. Её предупреждение о том, что «внутренний контроль не готов», — серьёзный сигнал. Речь идёт не просто о бюрократической готовности; это может означать, что финансовая отчётность OpenAI не выдержит аудита по стандартам SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США). В сочетании с гонкой Альтмана «успеть до конца года» это выглядит как классический конфликт между визионером-основателем и финансовым директором, отвечающим за соблюдение правил.
- Инцидент в Тамблер-Ридж — OpenAI заблокировала аккаунт подозреваемого в массовом убийстве и не уведомила полицию. Это вопрос не только корпоративной этики, но и потенциальной юридической ответственности. На фоне разговоров об IPO такие эпизоды усиливают нарратив о том, что компания ещё не готова к прозрачности, требуемой публичными рынками.
- Рекомендация: — это звоночек для тех, кто держит руку на пульсе ИИ-индустрии. Стоит следить не только за технологическими анонсами, но и за финансовыми индикаторами: ежеквартальные отчёты, pre-IPO котировки на Forge, заявления CFO. Отдельного внимания заслуживает Anthropic — компания, основанная бывшими сотрудниками OpenAI, ушедшими из-за разногласий по безопасности, теперь впервые обходит «родительский» стартап по оценке. Это может сигнализировать о более широком тренде: рынок начинает отдавать предпочтение осторожному, safety-ориентированному подходу к разработке ИИ, а не «гонке во весь опор».