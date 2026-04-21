Почему уважаемые режиссёры внезапно принялись за ИИ?

От Содерберга до Аронофски — именитые голливудские режиссёры начинают находить способы включить искусственный интеллект в производство своих фильмов.

В новом фильме Стивена Содерберга «Кристоферы» затворник-художник (Иэн Маккеллен) вступает в противостояние с тихой реставраторшей (Майкла Коэл), которую его жадные дети наняли, чтобы тайно завершить работы из знаменитой серии картин. Фильм остроумен и провокативен в вопросах природы мастерства и авторства, исследуя, что значит творить — и перестать творить. Особенно завораживающим это выглядит от Содерберга, который снимает фильмы с рабочей неутомимостью («Кристоферы» — его третий театральный релиз за последние полтора года) и при этом четыре года провёл в полной отставке от режиссуры полнометражных картин.

Всё это создаёт особенно диссонирующий контекст, когда Содерберг в интервью, продвигающих фильм, высказывает заинтересованность в том, от чего многие великие художники демонстративно отказались: в использовании ИИ в кино. В интервью Filmmaker Magazine Содерберг упомянул, что использовал то, что звучит как генеративный ИИ, для создания «тематически сюрреалистичных образов, обитающих в пространстве грёз, а не буквальном пространстве» для своего готовящегося документального фильма о Джоне Ленноне и Йоко Оно. Также он сказал, что фильм, который он надеется снять об испано-американской войне, будет использовать «очень много ИИ». В последующем разговоре с Variety Содерберг не звучал как ИИ-евангелист, но и не отступил: «Я не думаю, что это решение всех проблем, и не думаю, что это смерть всего. Мы находимся на самой ранней стадии. Через пять лет мы все, возможно, скажем: „Это была забавная фаза». В конечном счёте мы можем использовать это не так много, как думали».

Содерберг описал реакцию на свои первоначальные комментарии как «непостижимую» — и это, возможно, справедливая реакция, учитывая его прежнее принятие новых технологий и подход, который выглядит более открытым, чем безрассудным. К тому же не вполне ясно, будет ли предполагаемое использование ИИ Содербергом в фильме об испано-американской войне чисто генеративным — технологию можно использовать для усиления работы любого количества технических специалистов — и будет ли оно особенно заметным, учитывая, как часто эту технологию отождествляют с (и путают с) компьютерной графикой.

Более того, он далеко не самый про-ИИ голос в индустрии. Другие, значительно более влиятельные имена в Голливуде звучат готовыми принять технологию, часто в лексике, обладающей ручной индивидуальностью… ну, корпоративного spokesлица генеративного ИИ. Ещё на прошлой неделе Сандра Буллок выдала эти авто-дополненные слова мудрости: «Мы должны наблюдать за ним. Мы должны понимать его. Мы должны склониться к нему. Мы должны использовать его по-настоящему конструктивно и творчески, сделать его нашим другом». К ней присоединяется неутомимая Риз Уизерспун на передовой фронтов гёрлбоссинга через то, что они видят как обязательную часть жизни и искусства.

Немало презрения вызывают актёры, принимающие столь великодушный, даже миссионерский тон, обсуждая технологию, которую легко использовать для плагиата, введения в заблуждение или просто создания откровенной ерунды. Но для многих кинозрителей больнее слышать согласие или даже полное одобрение от людей, чья задача — думать внимательнее о том, как делаются фильмы. Помимо Содерберга, Джеймс Кэмерон тоже хочет узнать больше о том, как он мог бы использовать технологию, хотя и обещал, что генеративный ИИ сам по себе (то есть не контролируемый в итоге реальными художниками визуальных эффектов) не найдёт места в его мире «Аватара» (он также вошёл в совет директоров компании StabilityAI). Бен Аффлек буквально инвестирует в ИИ через стартап, а его брат Кэйси снимается в новом фильме Дуга Лаймана, зависящем от ИИ, в котором будут задействованы актёры и множество живых членов съёмочной группы, но также ИИ-генерируемые декорации и освещение. (Как соль на рану — фильм о биткоине.) Даррен Аронофски также приложил своё имя к ИИ-генерируемому веб-сериалу.

Было бы нереалистично ожидать единодушного согласия с позицией Гильермо дель Торо, что он «скорее умрёт», чем использует ИИ в своих фильмах, или даже с более мягким утверждением Стивена Спилберга о превосходстве человеческого творчества над этой новой технологией. Но это порождает вопросы: сколько поддержки (или хотя бы агностицизма) противники ИИ готовы терпеть от своих творческих кумиров — и выдержат ли эти границы. (Границы дель Торо, по крайней мере, скорее всего, выдержат. Спилберг, с другой стороны, говорит, что не использовал ИИ «пока», — вызывая ассоциацию со сценой из «Фанатика», где продавцы пластинок пытаются разобрать значение этого слова в прогнозировании будущего.)

От природы проще выслушать Содерберга, который в последнее время часто работает на сжатых бюджетах, или Кэмерона, настаивающего на том, чтобы под даже его CG-персонажами оставались живые люди, — в отличие, скажем, от утверждений Лаймана, что производство стоимостью $300 миллионов (некоего не-экшн, не-фэнтези фильма, который, судя по всему, в основном о людях, разговаривающих?) было сокращено до $70 миллионов благодаря ИИ (декорации что, все должны были быть из чистого золота? Планировалось освещать их исключительно рубинами?). Вероятно, наступит момент, когда по меньшей мере часть технической работы в кино будет использовать ИИ не иначе чем CG: инструмент, который может выглядеть совершенно ужасно при использовании в спешке или абсолютно незаметно, если уделить ему должное время и человеческое прикосновение.

Ещё одна несовершенная аналогия — появление готового к кино цифрового камеры, которую Содерберг освоил одним из первых (возможно, даже раньше, чем она стала по-настоящему «готовой к кино») и с тех пор овладел ею в совершенстве, иногда снимая великолепные фильмы на прилично оснащённый iPhone. Годы спустя цифровые кинокамеры стали стандартом, а число убеждённых плёночных пуристов — Спилберг один; Уэс Андерсон и Пол Томас Андерсон ещё двое — сократилось. И всё же трудно спорить, что визуальная базовая линия улучшилась или хотя бы осталась на прежнем уровне в эту новую эпоху. Есть режиссёры, блистательно использующие цифру, опираясь на её уникальные качества и даже ограничения (как Содерберг и Майкл Манн), применяя её столь тщательно, что она не ощущается как бедная замена (как Дэвид Финчер и Джеймс Кэмерон), или чередуя формат от проекта к проекту (обычно верная плёнке София Коппола была абсолютно права, снимая «Сплетницу» цифровым способом). Но в среднем, посредственные фильмы выглядят хуже; множество картин 90-х и нулевых теперь выглядят практически роскошно ретроспективно — просто потому, что это хорошо освещённые, снятые на плёнку студийные постановки.

Через несколько лет мы, вполне возможно, будем говорить подобные вещи об ИИ и снова указывать на таких кинематографистов, как Содерберг или Кэмерон, которые выяснили, как использовать его «правильно» — как бы это ни выглядело. Реальная опасность не в том, что Стивен Содерберг начнёт ставить своё имя под ИИ-отстойной жвачкой; такое предположение требует намеренного искажения его слов и прошлых поступков. Нет, большая опасность в том, что нижний эшелон — обычные фильмы, которые и так порой выглядят отвратительно, — будет деградировать ещё сильнее, а взыскательная публика станет зависеть от всё более узкой группы высококлассных пуристов, лишь бы получить что-то не совсем паршивое, тогда как менее разборчивую аудиторию приучат не замечать пропасти в качестве.

Небесно-голубая идея за множеством цифровых инструментов в том, что они демократизируют искусство, давая большему числу людей доступ и возможность снимать фильмы, и когда это действительно происходит — все выигрывают. Но корпоративно-закодированное давление в сторону ИИ нечасто звучит как энтузиазм кинематографистов, принявших или демократизирующих новую технологию; это больше похоже на то, как Риз Уизерспун проводит HR-совещание (или пирамиду), которое завершается объявлением о массовых увольнениях. Сопротивление той деградации, которую ИИ делает столь лёгкой, может потребовать больше, чем несколько благородных пуристов и вдумчивых содербергов. Люди, претендующие на то, чтобы говорить от имени киноиндустрии, должны начать думать о фильмах как о ремесле, которому стоит учиться, или искусстве, которое стоит создавать, — а не как об офисе, которому ставят крутой новый софт.

Ключевые имена:

Стивен Содерберг — один из самых плодовитых и экспериментаторских режиссёров Голливуда. Ранний поборник цифрового кино (снимал на iPhone ещё в 2018 году — «Ненасытный»). Его отношение к ИИ — прагматичное, не фанатичное.

— один из самых плодовитых и экспериментаторских режиссёров Голливуда. Ранний поборник цифрового кино (снимал на iPhone ещё в 2018 году — «Ненасытный»). Его отношение к ИИ — прагматичное, не фанатичное. Джеймс Кэмерон — режиссёр «Аватара», «Терминатора», «Титаника». Вошёл в совет директоров StabilityAI, но при этом обещал не допускать неконтролируемого генеративного ИИ в свои проекты. Его позиция — характерное «использовать, но держать на поводке».

— режиссёр «Аватара», «Терминатора», «Титаника». Вошёл в совет директоров StabilityAI, но при этом обещал не допускать неконтролируемого генеративного ИИ в свои проекты. Его позиция — характерное «использовать, но держать на поводке». Гильермо дель Торо — один из немногих категорических противников ИИ в кинематографе. Его «скорее умрёт» стало крылатой фразой в дискуссиях об ИИ и искусстве.

— один из немногих категорических противников ИИ в кинематографе. Его «скорее умрёт» стало крылатой фразой в дискуссиях об ИИ и искусстве. Стивен Спилберг — более умеренная позиция. Слово «пока» в контексте использования ИИ — классическая оговорка, которая звучит и как отказ, и как допущение.

— более умеренная позиция. Слово «пока» в контексте использования ИИ — классическая оговорка, которая звучит и как отказ, и как допущение. Дуг Лайман — режиссёр «Идентификации Борна», «Мистера и миссис Смит», «На краю завтра». Его утверждение о сокращении бюджета с $300 млн до $70 млн благодаря ИИ вызвало скепсис автора статьи.

— режиссёр «Идентификации Борна», «Мистера и миссис Смит», «На краю завтра». Его утверждение о сокращении бюджета с $300 млн до $70 млн благодаря ИИ вызвало скепсис автора статьи. Риз Уизерспун и Сандра Буллок — примеры актёров, принимающих корпоративный, «HR-шный» тон в обсуждении ИИ. Это ирония над тем, что их высказывания звучат как сгенерированные ИИ.

— примеры актёров, принимающих корпоративный, «HR-шный» тон в обсуждении ИИ. Это ирония над тем, что их высказывания звучат как сгенерированные ИИ. Кэйси Аффлек — младший брат Бена Аффлека, лауреат «Оскара» за фильм «Манчестер у моря».

Терминология:

Генеративный ИИ — тип ИИ, способный создавать новый контент (текст, изображения, видео, музыку) на основе обучающих данных. Ключевая технология, вокруг которой разворачивается дискуссия.

— компьютерная графика. Автор статьи проводит параллель: когда-то CG вызывала тревогу, что сейчас ИИ, но постепенно стала стандартным инструментом.

— компьютерная графика. Автор статьи проводит параллель: когда-то CG вызывала同样的 тревогу, что сейчас ИИ, но постепенно стала стандартным инструментом. Стабильность (StabilityAI) — компания, стоящая за Stable Diffusion, одной из самых популярных моделей генерации изображений.

Мнение:

Дело не в том, что ИИ плох сам по себе, а в том, что его введение в индустрию ускорит разделение на два уровня: высококлассные фильмы, где ИИ используется тонко и профессионально (Содерберг, Кэмерон), и массовый нижний эшелон, где ИИ станет инструментом further деградации качества. Демократизация, обещаемая технологиями, на практике часто оборачивается удешевлением и упрощением.

Параллель с цифровым кино:

От плёнки к цифре. Когда-то это вызывало споры, но в итоге цифра стала стандартом. Однако среднее качество картин не улучшилось — а скорее ухудшилось, потому что плёнка дисциплинировала, а цифра сняла ограничения. ИИ может пойти по тому же пути.

