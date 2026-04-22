«Майкл» — Что критики говорят о биографическом фильме о короле поп-музыки

Фильм с племянником суперзвезды Джаафаром Джексоном в главной роли выходит в кинотеатры в эту пятницу.

«Майкл» танцует свой путь к кинотеатрам на этой неделе — а критики уже высказались.

После мировой премьеры рецензии были опубликованы, и они оказались скорее критическими. В новом фильме режиссёра Антуана Фукуа рассказывается о восхождении покойного Майкла Джексона к славе — от ребёнка в составе Jackson 5 в 60-х до короля поп-музыки, которого повсеместно признавали величайшим артистом в мире, прежде чем он скончался в 2009 году.

Племянник Майкла, Джаафар Джексон, сын Джермейна Джексона, играет суперзвезду, сменив Джулиано Вальди, который появляется в начале фильма в роли десятилетнего Майкла. Среди актёрского состава: Майлз Теллер в роли адвоката Джона Бранки, Колман Доминго в роли отца Майкла Джо Джексона, Кэт Грэм в роли Дианы Росс, Ниа Лонг в роли Кэтрин Джексон, Лора Харриер в роли Сюзанн де Пасс, Кендрик Сэмпсон в роли Куинси Джонса и Амайя Мендоса в роли юной Ла Тойи Джексон. Сестра Майкла, Джанет Джексон, примечательно отсутствует.

Хотя многие члены семьи Джексон пришли на премьеру в театре Dolby в понедельник вечером, чтобы поддержать фильм, Пэрис Джексон, единственная дочь Майкла, отсутствовала. Она открыто выступала против картины, заявив, что не была вовлечена в производство после прочтения сценария и передачи замечаний о том, «что было недобросовестным/что мне не понравилось, а когда их не учли, я просто жила дальше».

«Очень важно, чтобы все в семье были вовлечены и приняли участие, чтобы убедиться, что всё правильно», — сказала Ла Тойа Джексон The Hollywood Reporter. «Часто люди думают, что знают историю и прочитали о ней, но когда семья вовлечена, семья может сказать да или нет». Однако, когда её спросили о комментариях Пэрис Джексон, она заметила: «У каждого своё мнение и свой выбор».

Ла Тойа Джексон, по всей видимости, осталась очень довольна фильмом, особенно игрой Джаафара. «Я была потрясена. Должна сказать: вы думаете, что это Майк. Вы забываете, что это Джаафар, — вы думаете, что это Майкл».

На момент вторника «Майкл» имеет рейтинг 31% на Rotten Tomatoes. Ниже — что говорят критики о фильме.

Главный кинокритик THR Дэвид Руни согласился с оценкой Ла Тойи Джексон, написав в рецензии: «Джаафар бьёт в точку — и мягким, тихим голосом, которым Майкл проецировал детскую невинность и уязвимость, и целеустремлённостью, с которой он двигал свою карьеру вперёд. Мы видим его природную расположенность к детям во взаимодействии с фанатами или визитах в детские онкологические палаты».

В целом он добавил: «Фильм подставляется под обвинения в том, что Майкла изображают святым, что не понравится толпе, готовой всё отменить. Если вы не готовы отделить искусство от художника — это не ваш фильм. Но для фанатов всей жизни, хранящих любовь к его музыке, фильм delivers. Чисто как празднование песен и сценического мастерства Джексона — он феноменален, снят Дионом Биббе с визуальным электричеством в концертных номерах. Музыка никогда не звучала громче и лучше».

Мелисса Руджери из USA Today написала в рецензии, что фильм «ясно показывает: задержка развития Джексона началась в детстве, когда он читает Питера Пэна с фонариком под одеялом в семейном доме в Гэри, штат Индиана. Позже он заселяет семейный поместье в Энсино, штат Калифорния, животными, которых считает друзьями, а не питомцами. Жаль, что откровенно CGI-версии ламы, жирафа, питона и, да, шимпанзе Бабблза настолько кринжовые, что вы забываете испытать эмпатию к Джексону — одинокому человеку-мальчику».

Она также добавила: «Джаафар, возможно, разделяет с покойным дядей мегаваттную улыбку, гибкое тело и бамбиные ресницы. Но его пластичные танцевальные движения — подчёркнутые в сцене, где он обучает членов банды хореографии из клипа „Beat It», — и мягкая манера речи отрепетированы до совершенства. Здесь ни при чём непотизм».

Кевин Махер из The Times U.K. прокомментировал, как Доминго исполнил роль Джо Джексона, написав в рецензии: «Есть несколько детских сцен, в которых отец Джексона изображён контролирующим и жестоким — это задаёт единственный драматический ритм для всего фильма: выберется ли Майкл из-под контроля Джо?»

Он добавил более критическую оценку финала: «Концертные сцены, тем не менее, блестящие и захватывающие — Джаафар — accomplished impressionist. Джексон был гением, рождающимся раз в поколение, и его музыкальное наследие в полной безопасности — его продажи выросли на 10% во время скандала с Leaving Neverland. В конце концов, он, вероятно, заслужил большего — и в лучшую, и в худшую сторону, — чем это».

Кларисса Лафри из The Independent написала: «Хотя финальная титровка сообщает, что „его история продолжается» в ныне запланированном сиквеле, то, что фильм всё-таки включает, — это множество сцен, в которых певец навещает больных детей в больнице, наряду с обильными отсылками к ранчо Неверленд. Но главный вопрос — как «Майкл» решает изобразить Джексона в контексте обвинений — на удивление трудно ответить».

«Это разочаровывающе поверхностная, инертная картина, своего рода круизный развлекательный продукт, которая не может заставить себя показать, что Майкл сам был жертвой насилия, изуродованный отцом и обворованный детством», — написал Питер Брэдшоу из The Guardian. «Возможно, потому что это имело бы причинно-следственную связь, тактично намекая на вторую половину истории, которая может или не может случиться через пару лет — ту часть жизни Джексона, когда его поведение становилось всё более сбивающим с толку: он держал ребёнка за балконом гостиницы — а также столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии».

Алисса Уилкинсон из The New York Times также затронула серьёзную тему, оставленную за кадром. «Фильм опускает по-настоящему тяжёлые вещи, преследовавшие Джексона; его операция на коже головы после ожогов третьей степени в 1984 году теперь в основном становится двигателем его успеха и решимости „сиять своим светом, распространять любовь и радость, исцелять», но мы так и не видим выросшую из этого зависимость от обезболивающих», — написала она в рецензии, добавив: «Сам фильм превращается в историю триумфа и славы для того, кем все восхищались, а не в попытку наследства отмыть жизненную историю звезды, которую многократно обвиняли — в ужасающих формулировках — в сексуальном насилии над детьми. Это же наследство является причиной того, что документальный фильм HBO, дающий двум мужчинам, обвинившим Джексона, возможность рассказать свою историю, был удалён с платформы стриминга; вы не можете его посмотреть — его словно не существует».

«Это на самом деле не биографический фильм», — написал Дэвид Фир из Rolling Stone. «Это Страсти Святого Майкла, снятые с великой верностью и акцентом как на неоспоримых страданиях Джексона, так и на столь же неоспоримом таланте. Джаафар Джексон действительно поразительно похож на покойного дядю и явно знает, как воспроизвести его фирменные движения, физическую текучесть, ослепительную улыбку, приберегаемую для фанатов, животных и обитателей больниц. Но смотреть, как величайшие хиты Майкла — номер с Motown 25, хореография клипа „Thriller», саммит членов банды, переросший в репетицию танца, породившего „Beat It», — воспроизводятся с такой ошеломляющей точностью, откровенно говоря, немного удручающе. Вспоминаешь, как впервые услышал музыку Джексона, и как подавляющие крючки, продакшн, талант, чистая энергия, характеризовавшие его живые выступления и клипы, заслужили ему титул короля поп-музыки».

Ключевые фигуры:

Джаафар Джексон — сын Джермейна Джексона, племянник Майкла. Его кастинг стал одним из главных обсуждаемых решений: критики единогласно хвалят его внешнее сходство и физическую подготовку, но расходятся во мнениях о глубине перевоплощения.

Антуан Фукуа — режиссёр «Тренировочного дня», «Снайпера», «Величайшего шоумена». Известен умением работать с масштабными постановками и звёздным кастом.

— режиссёр «Тренировочного дня», «Снайпера», «Величайшего шоумена». Известен умением работать с масштабными постановками и звёздным кастом. Колман Доминго — один из самых ярких актёров современности, номинант на «Оскар» за «Растин». Его роль Джо Джексона — ключевая драматическая опора фильма.

— один из самых ярких актёров современности, номинант на «Оскар» за «Растин». Его роль Джо Джексона — ключевая драматическая опора фильма. Пэрис Джексон — единственная дочь Майкла Джексона. Её отказ от участия в фильме и открытое неприятие — один из самых громких скандалов, сопровождавших производство.

Контекст обвинений:

Leaving Neverland (2019) — документальный фильм HBO, в котором двое мужчин (Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак) подробно описали предполагаемое сексуальное насилие со стороны Майкла Джексона. Фильм вызвал одну из крупнейших культурных бурь десятилетия.

Наследство Джексона (Jackson Estate) — организация, управляющая имуществом покойного артиста, категорически отвергает все обвинения и активно защищает его репутацию. Именно наследство контролировало производство фильма «Майкл» и инициировало удаление «Leaving Neverland» со стриминговых платформ.

Рейтинг 31% на Rotten Tomatoes:

Это катастрофически низкий показатель для фильма с таким бюджетом и таким масштабом маркетинговой кампании. Для сравнения: биографический фильм о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия» имел 60% у критиков, но при этом заработал более $900 млн в мировом прокате и получил четыре «Оскара». Судьба «Майкла» может оказаться похожей: низкие оценки критиков не обязательно означают кассовый провал — фанатская база Джексона огромна.

Термин «Страсти Святого Майкла»:

Дэвид Фир из Rolling Stone использует этот образ сознательно: Passion (страсти) — отсылка к библейским Страстям Христовым, то есть к страданиям Христа перед распятием. Автор рецензии иронизирует над тем, что фильм канонизирует Джексона, превращая его в мученика, а не показывает сложную, противоречивую реальность.

Кому стоит посмотреть:

Фанатам Майкла Джексона и его музыкального наследия,

Любителям масштабных байопиков с концертными номерами,

Тем, кто интересуется историей Motown и поп-музыки XX века.

Кому стоит подойти критически:

Это фильм, произведённый наследством Джексона, — а значит, он по определению не может быть объективным,

Серьёзные обвинения в адрес Джексона в фильме опущены,

Если для вас важно видеть полную, не приукрашенную картину — фильм может разочаровать.

