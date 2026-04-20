«Ощущение экстаза» — Как Энн Хэтэуэй и FKA twigs создали грохочущий саундтрек к «Матери Марии»

Драма Дэвида Лоури, нарушающая жанр, исследует сложную историю культовой поп-звезды и архитектора её образа, с музыкой, Charli XCX, FKA twigs и Джека Антоноффа.

Когда режиссёр писал сценарий о вымышленной поп-звезде Матери Марии, он посвятил немало времени изучению последних 25 лет в музыке. Он слушал Тейлор Свифт (чей концертный фильм Reputation вдохновил выступления в картине), Лорд и FKA twigs, которая появляется на экране в роли медиума по имени Имоджен. Но по мере того как формировалась история мучительной любви между Мэри (в исполнении Энн Хэтэуэй) и её бывшей лучшей подругой-дизайнером Сэм Ансельм (Майкла Коэл), его слуховые привычки сместились.

— Поп-музыка отошла на второй план, и на передний вышла другая, — говорит он в нью-йоркском офисе A24. Он сидит рядом с twigs и Хэтэуэй на следующий день после того, как троица посетила премьеру фильма в городе. — Джеймс Блейк и Олдас Хардинг по-настоящему уловили эмоцию, которую я пытался выстучать между Сэм и Матерью Марией. Они помогли мне передать ощущение самого фильма.

Картина распадается на два контрастных режима: Хэтэуэй и Коэл преимущественно разыгрывают двухактную пьесу в стенах ателье Сэм, где сломленная и очеловеченная Мэри умоляет бывшую подругу о платье, достаточно совершенном для её подлинного поп-возрождения. Другая часть — Мэри в режиме богоподобной поп-дивы, повелевающей сценой с такой потусторонней магнетизмом, что становится очевидно: эта звезда породила культовое, межпоколенческое фан-сообщество. Но Хэтэуэй сначала нужно было раскрыть сломленное, отчаянное, умоляющее человеческое лицо Матери Марии. Она пришла на съёмки практически вслепую, не зная, как будут звучать песни, за исключением ранних демо «Burial» и «Holy Spirit», написанных Charli XCX и Джеком Антоноффом.

— У нас были фактически руководители департаментов для разных аспектов персонажа, — рассказывает она. — Я чувствовала, что её звук стоит довольно низко в списке приоритетов, особенно в начале.

Хотя сам фильм уже поляризует критиков в первых рецензиях, музыка и концертные номера получают восторженные отзывы. Антонофф и XCX написали основную часть саундтрека, за исключением My Mouth Is Lonely for You — мерцающе-эротичной композиции от twigs, которая не вошла в её сессии Eusexua.

— Я очень люблю текст, но знала, что это не для меня, — говорит twigs. Она отправила две песни Лоуэри, когда он упомянул, что ему нужно больше материала для фильма; вторая — более «эфирная» — звучит в сцене с платьем, которое Мэри нужно получить от Сэм. — Как только Дэвид сказал, что ему нужна песня, я поняла: я написала [My Mouth Is Lonely for You] не зря.

Хотя вклад twigs был сделан отдельно от работы XCX и Антоноффа, весь саундтрек в совокупности рисует очень конкретный и целостный портрет поп-звезды XXI века — достаточно масштабной, чтобы заполнять большие залы, и достаточно странной, чтобы обладать и культовым фан-клубом, и авангардным вкусом в моде. Это напоминает то, что twigs и XCX переживают в последнее время: обе находятся в профессии более десятилетия и недавно впервые получили «Грэмми» и выступили хедлайнерами на аренах. Однако в фильме подразумевается, что у этой вымышленной поп-дивы чуть более глянцевая, массовая привлекательность. (К счастью, картина не тратит время на разбор коммерческого успеха и позволяет выступлениям и песням говорить самим за себя.)

— «Мать Мария» — это для меня тот тип стиля, который находится по ту сторону стекла от того, чем являюсь я, — говорит twigs. — Даже в моей индустрии есть определённый тип славы, за которым я наблюдала через окно и который она по-настоящему воплощает. Всё так складно, так аккуратно, так идеально, так грандиозно и подавляюще.

Хотя у Хэтэуэй есть театральное прошлое и «Оскар» за роль в мюзикле «Отверженные», процесс записи для фильма Лоуэри стал для неё совершенно новым опытом. Она работала с Антоноффом над записью Mother Mary: Greatest Hits — так вполне уместно назван саундтрек. Ей нужно было не только исследовать свой вокальный диапазон, но и понять, как работает продакшн. Она даже вносила правки в тексты, прожив с персонажем достаточно долго, чтобы понять, что та сказала бы, а что нет. Вместе с Антоноффом она добивалась того типа наложения звуков, который слышала на альбоме Тори Эймос Little Earthquakes — огромном ориентире для неё в погружении в Мэри.

— Одна из вещей, которые я поняла: слова очень важны, но ощущение от слов — важнее всего, — объясняет она. В качестве примера она приводит историю записи Earth, Wind & Fire песни September, вспоминая, как они не совсем понимали смысл текста, но всё равно превратили её в один из самых мгновенно узнаваемых хитов всех времён. — То, как ты произносишь звук слова, столь же важно — если не важнее — чем само слово.

Над Мэри и Сэм довлеет призрак, но неозвученный дух фильма — это подразумеваемый фан-клуб, который Мать Мария притянула к себе. Лоуэри счёл, что объяснять это подробно не нужно: по сценам за кулисами и тому, в каком измождённом физическом состоянии она оказывается, когда удивляет Сэм, очевидно — она загнала своё тело за пределы ради этих шоу. Также очевидно по её имени и вечно присутствующему нимбу, что её слава означает невероятно много для миллионов вымышленных фанатов, ждущих её возвращения.

— В первоначальном сценарии было много объяснений о том, кто Мать Мария как артистка, насколько глубок её фан-клуб, что её песни значили для людей, — говорит Хэтэуэй.

Фан-клуб — это абстракция, намеками на которую служат взгляды, мелькающие заголовки и, конечно, песни. Но у Хэтэуэй есть чёткое определение тех, кого притягивает Мать Мария; это не отличается от того, как мы видим функционирование любой другой поп-звезды в наши дни. Она сравнивает её с «неоновой плазмой», которую можно увидеть лишь в стеклянном сосуде, — и которая борется, чтобы не разбить стекло и не ранить тех, кто на неё равняется.

— Её фанаты — это люди, которые могли чувствовать себя в безопасности рядом с ней. Они могли прийти к ней за ощущением экстаза — кем бы они ни были. Все были желанны, — добавляет она. — Она так их любила. Это были люди, которых она видела уязвимыми, людьми, которым нужна была мать. Она выкручивала себя в это ужасное состояние, чтобы не ранить их.

Ключевые имена и проекты:

Дэвид Лоуэри — режиссёр, известный по «Зелёный рыцарь» (The Green Knight, 2021), «История призрака» (A Ghost Story, 2017), «Пит и его дракон» (Pete’s Dragon, 2016).

— режиссёр, известный по «Зелёный рыцарь» (The Green Knight, 2021), «История призрака» (A Ghost Story, 2017), «Пит и его дракон» (Pete’s Dragon, 2016). Jack Antonoff — один из самых влиятельных продюсеров современного попа. Работал с Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde, St. Vincent, Clairo.

— один из самых влиятельных продюсеров современного попа. Работал с Taylor Swift, Lana Del Rey, Lorde, St. Vincent, Clairo. Charli XCX — британская поп-исполнительница и автор песен, получившая «Грэмми» за альбом «Brat» (2024).

— британская поп-исполнительница и автор песен, получившая «Грэмми» за альбом «Brat» (2024). FKA twigs — британская певица, танцовщица и актриса, известная авангардным звучанием и визуальным стилем. Альбом «Eusexua» (2025) — её первый полноформатный релиз за несколько лет.

— британская певица, танцовщица и актриса, известная авангардным звучанием и визуальным стилем. Альбом «Eusexua» (2025) — её первый полноформатный релиз за несколько лет. Michaela Coel — британская актриса, сценарист и режиссёр («Я могу тебя уничтожить»).

— британская актриса, сценарист и режиссёр («Я могу тебя уничтожить»). James Blake — британский электронный музыкант и продюсер.

— британский электронный музыкант и продюсер. Aldous Harding — новозеландская фолк-исполнительница с характерным минималистичным стилем.

— новозеландская фолк-исполнительница с характерным минималистичным стилем. Tori Amos, «Little Earthquakes» — дебютный альбом 1992 года, один из ключевых альбомов альтернативного рока.

— дебютный альбом 1992 года, один из ключевых альбомов альтернативного рока. Earth, Wind & Fire, «September» — культовый хит 1978 года. Фраза «Do you remember the 21st night of September?» стала одним из самых узнаваемых припевов в истории поп-музыки.

— культовый хит 1978 года. Фраза «Do you remember the 21st night of September?» стала одним из самых узнаваемых припевов в истории поп-музыки. Burial — легендарный британский электронный музыкант, чьё имя используется как название песни в фильме.

Концепция вымышленной поп-звезды в кино: Фильм вписывается в традицию картин о вымышленных музыкантах: от «Звезда родилась» до «Vox Lux», «Вавилон» и «Ла Ла Лэнд». Главная сложность — сделать музыку и персонажа достаточно правдоподобными, чтобы зритель поверил в существование такой звезды. Похоже, Лоуэри это удалось.

Альбом «Eusexua» FKA twigs: Композиция «My Mouth Is Lonely for You» не вошла в финальный треклист альбома — это так называемый «утёкший» трек, который twigs передала Лоуэри специально для фильма. Такие случаи, когда артист отдаёт песню кино, а не оставляет себе, говорят о высоком доверии к режиссёру.