Питер Капальди по-настоящему разрушителен в напряжённом триллере «Криминальное дело», второй сезон

Куш Джамбо превосходна в тревожной истории о полицейской коррупции на Apple. Но бывший Повелитель времени, чей взгляд-убийца выкручен на максимум, — сердце этого шоу.

«Элло, элло. Что тут у нас происходит? «Криминальное дело», значит? Второй сезон, говорите? Ну надо же, босс, вот он и приехал, с сиренами несётся по залитым кровью лондонским улицам с очередным расследовательским туманом». В самой гуще — снова ДСИ Дэниел Хегарти (Питер Капальди), оскаливая нижние зубы и сверля нас взглядом через лобовое стекло своего шкодовского «Беззакония».

Не то чтобы непревзойдённо тревожное присутствие Капальди было единственным отличительным признаком этого драматического сериала на Apple TV. Есть ещё его изображение Лондона как города, непроницаемого для естественного света, где разговоры, допросы и «воспитательные беседы» происходят на фоне неисправных фонарей и мерцающих экранов телевизоров в башнях. Есть его портрет системной коррупции, где всё — от матовых стеклянных дверей уголовного розыска до лбов младших констеблей — покрыто маслянистым налётом продажности. И есть вопросы, которые он ставит о природе контроля, с сержантом Джун Ленкер (неизменно превосходная Куш Джамбо), терзаемой мыслями о том, кто командует и кто должен командовать.

Но в сердце «Криминального дела» — его съёжившемся, окаменевшем сердце — стоит Капальди: подбородок вдавлен в грудь; рот приоткрыт; глаза цвета синяка. Это фирменный образ Капальди — и он по-настоящему разрушителен.

«Боже ж ты мой, это как-то уж слишком напряжённо», — можете вы подавиться, когда Хегарти выглядывает из очередного окна с мучительно рассеянным видом хорька с недодиагностированным циститом. Коррумпированного хорька. Полная глубина коррупции которого была раскрыта лишь в финале прошлого сезона. (Для тех, кто пропустил: Хегарти манипулировал невиновным человеком, заставив его признаться в убийстве).

Итак, мы начинаем второй сезон драмы Пола Рутмана, зная — или полагая, что знаем — на что он способен. Знает это и Ленкер, которая бо́льшую часть первого сезона извивалась и просачивалась мимо немигающего ветерана Столичной полиции. Возможно ли, что Хегарти стал мягче? Может быть, СМС-ка, которую он отправляет Ленкер после двух лет радиомолчания («кофе?»), означает попытку восстановить то, что в лучшие времена было, мягко говоря, неустойчивым союзом?

Нет, конечно. Но Ленкер уязвима. Её преследует неспособность спасти подростка, убитого ультраправыми экстремистами на политическом митинге. Вина и идеализм — неполезное сочетание. Следуют ошибки суждения. Ноздри Хегарти дёргаются. Почувствовав неуверенность, он приближается к бывшей коллеге с морковкой, которая не столько болтается, сколько раскачивается, как кран-балка.

«Я слышала, вы ушли на пенсию», — говорит Ленкер, притворяясь беззаботной за чашкой экспозиции в самом мрачно освещённом кафе Лондона. «Нет», — доносится торфяной, выдержанный в дубовых бочках рокот из тени. «Меня перевели в разведку».

С этой неблагоразумной точки наблюдения Хегарти следил за ультраправой группировкой во главе с Космо Томпсоном (очередная неудержимо завораживающая роль Дастина Демри-Бёрнса) — обаятельным типом в спортивном костюме из школы хулиганского фашизма. Один из головорезов Томпсон — дурачок по имени Билли Филдинг — сбежал из тюрьмы. Хегарти хочет, чтобы этот дурачок привёл его к Томпсону. Ленкер, тем временем, уверена, что Филдинг виновен в убийстве подростка.

— Помогите мне выйти на него, — рокочет Хегарти.

— Вы хотите, чтобы я работала на вас? — пыжится Ленкер.

— Смена обстановки, — отвечает он.

— Вы говорите так, будто это мини-отпуск.

— Нет, — шипит Хегарти, его хорьковый взгляд-убийца выкручен на 11. «Это лучше, чем мини-отпуск».

И это действительно так. Если, разумеется, ваше представление о качественном отдыхе включает попытку сорвать теракт, пока вас по подземным переходам гоняются стиснув зубы хулиганы в ветровках.

«Криминальное дело» — не чересчур запутанная история. Зато оно предлагает относительно прямолинейное и прекрасно выстроенное повествование, его сюжетные повороты появляются, как носовые платки из рукава. Сложность шоу — в его персонажах. Здесь каждый существует в своём собственном мире — профессиональном, эмоциональном и моральном: хрупкие планеты, кружащие друг вокруг друга, пока их слабости сжимаются и расширяются.

Теперь, когда мы знаем, что нельзя доверять ни Хегарти, ни Ленкер, напряжение в этот раз ещё сильнее. Саспенс нарастает, продолжает нарастать — и потом, чёрт возьми, нарастает ещё. Сколько ещё, интересно, до того, как резинка щёлкнет?

Ключевые фигуры:

Куш Джамбо — британская актриса нигерийского происхождения, известная по ролям в «Хорошей борьбе» (The Good Fight) и «Руководстве по выживанию в Лондоне». Номинантка на премию Лоренса Оливье.

Пол Рутман — сценарист и шоураннер, известный по сериалам «Вера» (Vera) и «Индийские детективы» (Indian Summers).

Дастин Демри-Бёрнс — британский актёр и комик, известный по «Ужасы» (Horrible Histories) и «Позднее шоу со Стивеном Колбертом».

Контекст:

«Криминальное дело» — один из немногих сериалов Apple TV+, получивших второй сезон. Первый сезон вышел в январе 2024 года и получил высокие оценки за атмосферу, игру Капальди и Джамбо, а также за неприукрашенный взгляд на полицейскую коррупцию в Лондоне.

Тема ультраправых:

Введение сюжетной линии об ультраправых экстремистах во втором сезоне — злободневный ход, отражающий рост активности крайне правых в Великобритании и Европе в целом.

Кому обязательно стоит посмотреть:

Поклонникам Питера Капальди и Куш Джамбо,

Любителям британских криминальных сериалов («Лютер», «Убивая Еву», «Раскаяние», «Страйк»),

Тем, кто ценит атмосферное, камерное телевидение без лишнего экшена,

Фанатам полицейских процедуралов с глубокими персонажами.

Кому может не зайти:

Тем, кто ожидает динамичных погонь и перестрелок,

Кто не любит медленный темп и «туманный» визуальный стиль,

Непоклонникам британского английского в оригинале (хотя перевод на русский решает эту проблему).

