Anthropic возвращается в Белый дом… и Mythos стал причиной, по которой его впустили

В пятницу генеральный директор Anthropic Дарио Амодей вошёл в Западное крыло Белого дома на встречу с главой администрации президента Сьюзи Уайлз.

В комнате присутствовал также министр финансов Скотт Бессент. Белый дом назвал переговоры «продуктивными и конструктивными». Anthropic высказался в том же духе. Когда журналист спросил президента США Дональда Трампа о визите на взлётной полосе в Финиксе, тот ответил: «Кто?» — и заявил, что «понятия не имел», что Амодей там был.

Эта деталь в стороне — сама встреча представляет собой один из наиболее разительных политических разворотов в недавней истории ИИ. Ещё несколько недель назад администрация Трампа объявила Anthropic угрозой цепочки поставок — статус, обычно присваиваемый иностранным противникам, — а сам Трамп заявил, что администрация «больше не будет с ними сотрудничать».

Федеральный судья в Сан-Франциско с тех пор заблокировал исполнение этого распоряжения, сохранив за Anthropic право работать с невоенными ведомствами на время судебного разбирательства. Спор с Пентагоном, впрочем, по-прежнему далёк от разрешения.

Что изменило расклад — по крайней мере на уровне Белого дома — так это кибербезопасные возможности Anthropic Mythos. Конкретно: тот факт, что ведомства, по имеющимся данным, наблюдают, как Mythos делает то, что не под силу ни одному другому инструменту, и не готовы остаться в стороне.

Модель и политика

Mythos Preview не обучался специально для задач безопасности. Его способность автономно выявлять и эксплуатировать уязвимости программного обеспечения возникла из общих улучшений в рассуждении и работе с кодом, а то, что он обнаружил с момента развёртывания, впечатляет.

В ходе внутренних тестов Mythos обнаружил тысячи ранее неизвестных критических уязвимостей во всех основных операционных системах и веб-браузерах, включая 27-летний баг в OpenBSD и 16-летнюю уязвимость в FFmpeg, которая проходила автоматическое тестирование пять миллионов раз без обнаружения.

Вместо публичного релиза Anthropic выпустил модель только для узкого круга организаций через Project Glasswing — коалицию, в которую входят AWS, Apple, Cisco, Google, Microsoft, Nvidia, CrowdStrike и JPMorgan Chase, среди прочих, — с поддержкой до 100 миллионов долларов в виде кредитов на использование. Модель применяется наступательно — в контролируемом смысле: находит уязвимости раньше, чем кто-либо другой.

Правительство США наблюдало за работой этой коалиции и хотело присоединиться. Разведывательные ведомства и Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры (CISA) уже тестируют Mythos, а Министерство финансов также выразило заинтересованность, сообщает Axios. Казначейство и другие правительственные агентства выразили желание попасть в список Glasswing, а до пятничной встречи в Белом доме два источника сообщили Axios, что сделка в этом направлении может быть достигнута в ближайшее время.

В отдельном репортаже Axios высказана обеспокоенность: Mythos и другие передовые инструменты ИИ могут позволить хакерам проникнуть в финансовую систему США. Впрочем, в том же материале отмечается, что компании и правительственные ведомства могли бы использовать Mythos для укрепления своих кибероборон до того, как доступ к нему получат недобросовестные акторы.

Это напряжение двойного назначения стало теперь исключительно политической проблемой. Национальный директор по кибербезопасности Шон Кэрнкросс возглавит группу федеральных чиновников, которая займётся выявлением уязвимостей в критической инфраструктуре и укреплением правительственных систем против ИИ-эксплуатации.

Противостояние

Пятничная встреча была организована, чтобы разделить два разговора, которые переплелись воедино. По данным источников, знакомых с переговорами, обе стороны стремились отгородить конфликт с Пентагоном от того, как остальные правительственные ведомства взаимодействуют с Anthropic, а следующие шаги должны касаться доступа других департаментов к Mythos Preview.

Один из советников Трампа сказал Axios: «Это большая проблема. Все жалуются. Сплошная драма. Поэтому вопрос был поднят на уровень Сьюзи — выслушать Дарио, определить, что здесь чушь, и начать прокладывать путь вперёд».

Чиновник администрации лаконично обобщил текущую динамику: «Прогресс с Белым домом есть. Прогресса с [Министерством] обороны нет». Это разделение красноречиво. Гражданские ведомства — такие как Министерство энергетики и Казначейство — отвечают за защиту критических секторов: энергосистемы и финансовой системы.

Их обеспокоенность связана не с автономным оружием или слежкой. Они хотят получить возможности Mythos и не готовы стать сопутствующим ущербом в конфликте между Пентагоном и ИИ-компанией. Минобороны не прокомментировало ситуацию с Mythos, но продолжает использовать модели Claude от Anthropic в войне с Ираном. Стоит задержаться на этой ремарке.

На публичном уровне Anthropic также делал шаги, демонстрирующие понимание того, как работает Вашингтон. Публичные документы показывают, что Anthropic недавно нанял лоббистскую фирму Ballard Partners — где Уайлз работала на протяжении многих лет — специально для продвижения интересов в контексте закупок Министерства обороны (войны).

Что дальше

Судебное разбирательство не завершено. Федеральный апелляционный суд отклонил запрос Anthropic о временной блокировке чёрного списка Пентагона; судья в Сан-Франциско удовлетворил предварительный судебный запрет в отдельном деле. Anthropic по-прежнему лишён контрактов с Минобороны, но может продолжать работу с остальными ведомствами, пока оба дела идут своим чередом.

Белый дом заявил, что намерен продолжить диалог с Anthropic и другими ИИ-компаниями, а Управление управления и бюджета уже готовится предоставить ведомствам доступ к Mythos для оценки их оборонных возможностей, сообщает Bloomberg. Это ощутимый прогресс, даже если Пентагон остаётся неразрешённым элементом.

Один из источников, близких к переговорам, сказал прямо: «Было бы вопиюще безответственно лишать правительство США технологических прорывов, которые представляет новая модель. Это был бы подарок Китаю».

Именно этот посыл — скорее не о правовом положении Anthropic, а о том, чего США не могут себе позволить лишиться, — привёл Амодея в Западное крыло. Последует ли когда-нибудь Пентагон — это уже другой вопрос.

Примечания и дополнения

Ключевые фигуры:

Дарио Амодей — генеральный директор и сооснователь Anthropic. Бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI. Покинул компанию в 2021 году из-за разногласий по вопросам безопасности ИИ и основал Anthropic вместе с сестрой Даниэлой Амодей.

— генеральный директор и сооснователь Anthropic. Бывший вице-президент по исследованиям в OpenAI. Покинул компанию в 2021 году из-за разногласий по вопросам безопасности ИИ и основал Anthropic вместе с сестрой Даниэлой Амодей. Сьюзи Уайлз — глава администрации президента Трампа (White House Chief of Staff). Одна из самых влиятельных женщин в американской политике. Ранее работала в лоббистской фирме Ballard Partners.

— глава администрации президента Трампа (White House Chief of Staff). Одна из самых влиятельных женщин в американской политике. Ранее работала в лоббистской фирме Ballard Partners. Скотт Бессент — министр финансов США во втором кабинете Трампа. Хедж-фондовый менеджер, известный своей работой с Джорджем Соросом.

— министр финансов США во втором кабинете Трампа. Хедж-фондовый менеджер, известный своей работой с Джорджем Соросом. Шон Кэрнкросс — Национальный директор по кибербезопасности (National Cyber Director).

Детали:

Project Glasswing — программа Anthropic, в которой модель Mythos была предоставлена узкому кругу организаций для контролируемого наступательного тестирования кибербезопасности.

— программа Anthropic, в которой модель Mythos была предоставлена узкому кругу организаций для контролируемого наступательного тестирования кибербезопасности. Mythos — передовая модель Anthropic, обладающая выдающимися способностями в области поиска программных уязвимостей. Не была выпущена публично из соображений безопасности.

— передовая модель Anthropic, обладающая выдающимися способностями в области поиска программных уязвимостей. Не была выпущена публично из соображений безопасности. Claude — основная линейка моделей Anthropic (конкурент ChatGPT от OpenAI). Упоминание того, что Минобороны продолжает использовать Claude в конфликте с Ираном, — важный штрих, показывающий двойственность позиции Пентагона.

Политический контекст:

Противостояние Anthropic и Пентагона разворачивается на фоне более широкой дискуссии о регулировании ИИ в США. В отличие от ЕС, который принял AI Act, американский подход остаётся преимущественно отраслевым и политизированным. Конфликт между Минобороны и Anthropic — один из первых публичных кейсов, когда вопрос доступа к ИИ-моделям становится предметом федерального судебного разбирательства.

Терминология:

Supply chain risk — «угроза цепочки поставок» — формальный статус, обычно применяемый к Huawei, ZTE и другим иностранным компаниям, представляющим угрозу национальной безопасности.

— «угроза цепочки поставок» — формальный статус, обычно применяемый к Huawei, ZTE и другим иностранным компаниям, представляющим угрозу национальной безопасности. Dual-use — «двойное назначение» — технология, которую можно использовать и в мирных, и военных целях. Ключевая концепция в регулировании кибербезопасности.

— «двойное назначение» — технология, которую можно использовать и в мирных, и военных целях. Ключевая концепция в регулировании кибербезопасности. West Wing — Западное крыло Белого дома, где располагаются Овальный кабинет и основные рабочие помещения администрации президента. Приглашение в West Wing — знак высочайшего уровня внимания.

Кому важно прочитать:

Следящим за рынком ИИ и политикой его регулирования,

Специалистам по кибербезопасности,

Инвесторам в Anthropic и конкурентные ИИ-стартапы,

Тем, кто интересуется геополитикой технологий (противостояние США — Китай в области ИИ, РФ в число технологических стран не входит).

Для углубления в тему: