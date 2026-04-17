Телепортация, инопланетяне и газировка от рака — не только Трамп сходит с ума, его чиновники тоже

Пока приближённые президента США бредят паранормальными явлениями и «Диетической Колой», единственная надежда Америки — вмешательство инопланетян.

Люди часто критикуют демократов за излишнюю осторожность и неспособность что-либо довести до конца. Но на этой неделе они всех удивили, представив наброски плана по удалению Дональда Трампа из Белого дома.

Во вторник демократы в Палате представителей внесли законопроект, предусматривающий создание комиссии для оценки пригодности Трампа к исполнению обязанностей и возможности его отстранения в соответствии с 25-й поправкой¹. Незачем говорить, что послужило к этому толчком: Трамп становится всё более непредсказуем — то угрожает геноцидом, то выкладывает свои фотографии в образе Иисуса Христа.

Не обольщайтесь: законопроект имеет мало шансов в конгрессе, контролируемом республиканцами. Тем не менее это позитивное развитие, свидетельствующее о растущей в конгрессе потребности обсуждать умственную ясность президента. Или её отсутствие.

Хотя законопроект — хорошее начало, но они могли бы пойти дальше. Почему бы не ввести обязательные когнитивные и психологические тесты для всех государственных служащих? Потому что дело-то не только в Трампе, который, похоже, слегка тронулся, верно? Соединёнными Штатами управляет кучка людей с весьма любопытными идеями. И «любопытными» в британском² значении этого слова.

Возьмём, к примеру, Грегга Филлипса — высокопоставленного чиновника Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA)³. Филлипс распространял теории заговора о фальсификации выборов и говорил, что «сука» Джо Байден заслуживает смерти, — что для чиновника администрации Трампа не особенно удивительно. Необычно, однако, его утверждение о том, что однажды его непроизвольно телепортировали в «Вафл-Хаус»⁴ в Риме, штат Джорджия⁵.

Как именно это произошло? Он не уверен. Но Филлипс дал понять, что картофельные боулы из «Вафл-Хауса» не стоили путешествия.

— Телепортация — это не весело, — сказал он в подкасте, обнаруженном CNN в прошлом месяце. — Не весело, потому что ты не совсем понимаешь, что делаешь. Не совсем это осознаёшь, это страшно, и тем неееее… но так реально.

Но действительно ли так реально? The New York Times опросила персонал и посетителей трёх «Вафл-Хаусов» в Риме и установила: в целом ответ, по-видимому, «нет». Никто «не осведомлён о случаях, когда кто-либо добирался до круглосуточных ресторанов паранормальными средствами».

В кабинетах FEMA, очевидно, нет никаких телепортационных аппаратов, потому что вместо того, чтобы отправиться в прошлое и не допустить этих позорных высказываний Филлипса, пресс-секретарь агентства заявил, что комментарии были вырваны из контекста.

— Они представляют собой личные, неформальные, шутливые и отчасти духовные обсуждения, имевшие место в контексте едва пережитого рака, — заявил пресс-секретарь CNN.

Филлипс тем временем попытался дать контекст, заявив в Truth Social⁶, что проходил альтернативное лечение рака и находился «под сильным воздействием лекарств», когда обсуждал своё необычное путешествие в «Вафл-Хаус».

— Слово «телепортация» было не моим, — сказал он. — Его употребил кто-то другой в разговоре, подбирая слова для описания чего-то, не имеющего простого названия. Более точные библейские термины — «перенесён» или «перевезён».

Заявления Филлипса о телепортации (или «перевозке») оказались слишком даже для администрации Трампа — по имеющимся данным, его попросили прекратить постить на эту тему. Даже сам президент пришёл в замешательство.

— Что значит «телепортировать»? Он шутил? — спросил Трамп CNN на прошлой неделе, когда его допрашивали по поводу этих заявлений.

Если Филлипс хочет сохранить работу, полагаю, ему стоит забросить всю эту телепортационную тему и начать говорить об инопланетянах. Не знаю, то ли дело в отчаянной потребности в признаках разумной жизни, но республиканцы одержимы внеземной деятельностью. В их числе и Джей Ди Вэнс⁷, который в недавнем эфире подкаста «Шоу Бенни» сказал консервативному комментатору Бенни Джонсону, что считает инопланетян «демонами». Он «не смог уделить этому достаточно времени», продолжил Вэнс, но кое-какие теории всё-таки выработал.

— Я думаю, что небесные существа, которые летают вокруг, которые делают странные вещи с людьми. Я думаю, что желание описывать всё небесное, всё потустороннее — описывать это как инопланетян, — сказал Джей Ди. Может быть, это инопланетяне-демоны и отнесли Филлипса в «Вафл-Хаус»?

Если так, будьте уверены: республиканцы доберутся до истины. MAGA⁸ может и не борется за всеобщее здравоохранение или снижение цен, но они очень стараются заставить администрацию Трампа раскрыть информацию обо всех этих демонах, кружащих над Землёй.

В воскресенье конгрессмен-республиканец от Теннесси Тим Бёрчетт⁹ призвал Трампа рассекретить правительственные дела об инопланетянах.

— Снимите слои с этой луковицы, позвольте Америке решить, справимся ли мы с этим, — убеждал Бёрчетт. — Я думаю, мы справимся.

А справимся ли мы? Потому что, похоже, происходит что-то очень тревожное. В недавнем выпуске подкаста бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц¹⁰, которого ненадолго рассматривали на пост генерального прокурора США, заявил, что в бытность свою на посту получил секретный брифинг о программе тайного скрещивания инопланетян с людьми. А сам Бёрчетт однажды заявил в эфире Fox News, что у инопланетян есть технология, способная превращать людей «в угольный брикет».

У инопланетян может быть передовая технология, но знаете, чего у них, вероятнее всего, нет? Диетической газировки. Пока многие недоумевали, как Трамп при такой фастфудной диете остаётся таким здоровым, похоже, на этой неделе мы получили ответ. Согласно комментариям Мехмета Оза¹¹ в подкасте Дональда Трампа-младшего, президент, имеющий множество необычных представлений о медицине и здоровье, считает «Диет-Кока-Колу» целебным эликсиром.

— Ваш отец утверждает, что диетическая газировка полезна для него, потому что она убивает траву — если вылить её на траву, — значит, она наверняка убивает раковые клетки внутри организма, — сказал Оз.

— Может, в этом что-то есть, — ответил Трамп-младший.

Или может, он на чём-то. Впрочем, Трампу, пожалуй, стоит обсудить свои идеи о диетической газировке со своим министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим¹², у которого, как всем известно, тоже есть свои неортодоксальные идеи: он однажды заявил, что Wi-Fi вызывает «протекающий мозг», а химикаты в системе водоснабжения способны превращать детей в трансгендеров.

Всё это может показаться безумием непосвящённому, но, быть может, стоит приостановить нашу способность к неверию. В конце концов, если 25-ю поправку применить невозможно, наш единственный шанс снова сделать Америку разумной¹³ — это вмешательство извне. Инопланетяне, если вы это читаете: пожалуйста, приезжайте в США! Вам предложат холодную банку газировки от рака и отведут прямо к величайшему лидеру.

Примечания: