«Выход 8» — коридор Эшера в метро ведёт к тревожной психологической загадке

Ловушка для пассажира — это напряжённый, тревожный и редкий пример экранизации, оставшейся верной видеоигре, на которой она основана.

Сбой в матрице, разрыв в хрупкой ткани бытия — и вдруг всё, что мы знали о мире, гаснет… или, быть может, открывается нам впервые. Мы видим его произвол, его жестокость, его безразмерное равнодушие к подопытным крысам, мечущимся внутри него в бешеном темпе, устремляясь к смерти, которую они не способны себе представить.

Психологическая загадка Гэнки Кавамуры вдохновлена одноимённой японской видеоигрой, а также повторами «Дня сурка» и головокружительными перспективами отеля «Оверлук» в «Сиянии» — теми коридорами, за чьи углы невозможно заглянуть, не столкнувшись лицом к лицу с чем-то ужасным.

Кадзунари Ниномия играет подавленного молодого человека в переполненном поезде японского метро в час пик. Однажды он видит, как грубый пассажир орёт на молодую мать за то, что та не может унять ребёнка. Выйдя на платформе, он берёт трубку — звонит бывшая девушка, и сам по себе этот рингтон iPhone невыносимо тревожен, гарантированно заставляя каждого зрителя рефлекторно потянуться к своему телефону с виноватым ужасом. Она сообщает, что беременна, и что-то в совпадении этих событий тревожит молодого человека.

По длинным, гулко пустым коридорам, выложенным белой плиткой, он направляется к правильному выходу — Выходу 8, число, напоминающее змею, кусающую свой хвост, — бесконечную ленту Мёбиуса с постеров выставки Эшера, которые он замечает на стенах. Терпеливо он следует указателям к Выходу 8, пока не осознаёт, что вернулся в исходную точку; ещё один жуткий, тщетный круговорот обнаруживает того же бесстрастного человека, проходящего мимо него в той же точке. С раздражением, ужасом, а затем нарастающей экзистенциальной паникой он понимает: выхода нет. Выход исчез. Он в ловушке.

Или нет? Некие «правила», вывешенные на стене, сообщают, что он может выбраться, если просто будет идти вперёд. Но каждый раз, когда он оборачивается в обратном направлении, он замечает «аномалии» — несоответствия в том, что видит вокруг: постеры, автомат для фото, кучу мусора и запертые двери служебных выходов, расположение и форма которых вскоре станут так же знакомы ему — и нам — как план нашего собственного дома. Каждый успешно пройденный круг превращается в завершённый уровень видеоигры из ада. И он начинает выстраивать подобие отношений с другими потерянными душами, включая того бесстрастного человека (Ямато Коти) и маленького мальчика (Нару Асанума).

Обычно очевидное сходство фильма с видеоигрой, его вдохновившей, оборачивается фатальной инертностью или дефицитом воображения. Здесь это — весь смысл. Все эти рабы зарплаты в метро верят в игру жизни, принимают синюю пилюлю, делают одно и то же каждый день, проходят уровни своей профессиональной карьеры; доверяют правилам, пусть и дьявольски сложным, но по-своему честным. Но молодой человек не может выбраться. Является ли его кошмарный паралич притчей о тревоге будущего отца? Возможно. Но этому фильму не нужна метафорическая интерпретация кризиса среднего возраста, чтобы быть пугающим. Он сокрушителен уже тем, что разворачивается в безликих современных зданиях — том, что Марк Оже называл «нe-местами» современности, — чьи формы настаивают на нашей анонимности и незначительности. Это элегантный, леденящий сон об отчаянии.

Ключевые фигуры:

Гэнки Кавамура — японский продюсер и режиссёр, известный по фильмам «Твоё имя» (продюсер), «Паразиты: В тёмном и светлом» (японский ремейк), «Мальчик и цапля» (продюсер). «Выход 8» — его режиссёрская работа.

— японский продюсер и режиссёр, известный по фильмам «Твоё имя» (продюсер), «Паразиты: В тёмном и светлом» (японский ремейк), «Мальчик и цапля» (продюсер). «Выход 8» — его режиссёрская работа. Кадзунари Ниномия — японский актёр и певец, участник группы Arashi. Известен по ролям в «Письмах с Иводзимы» (Клинт Иствуд) и «Токийских башнях». Один из самых популярных актёров Японии.

Видеоигра «Exit 8»:

Создана Kotake Create в 2023 году.

Концепция: игрок движется по бесконечному подземному переходу, ища Выход 8. Каждый раз, замечая «аномалию», нужно развернуться; если всё «нормально» — идти вперёд.

Игра стала вирусным хитом, вдохновив множество подражаний и породив жанр так называемых «коридорных хорроров» (analog horror, liminal spaces horror).

Фильм, по оценкам критиков, — одна из самых верных экранизаций видеоигры в истории кино.

Культурные отсылки:

«День сурка» (Groundhog Day, 1993) — классический фильм Гарольда Рэмиса с Биллом Мюрреем: человек застревает во временной петле, переживая один и тот же день снова и снова.

«Сияние» (The Shining, 1980) — фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. Бесконечные коридоры отеля «Оверлук» — один из главных визуальных образов в истории хоррора.

М. К. Эшер — нидерландский художник-график, известный невозможными перспективами, лентой Мёбиуса и бесконечными лестницами. Его работы — визуальная основа эстетики «Выхода 8».

Марк Оже — французский антрополог, введший понятие «нe-места» (non-lieux): пространства транзита, лишённые идентичности и истории — аэропорты, торговые центры, станции метро. Их «безличность» — ключевой элемент страха в фильме.

«Синяя пилюля» — отсылка к «Матрице» (1999): выбор между правдой (красная пилюля) и иллюзией (синяя пилюля).

Термин «liminal spaces»:

Ключевая концепция современного интернет-хоррора. Лиминальные пространства — это переходные, «пустые» места (коридоры, подвалы, заброшенные торговые центры, пустые бассейны), которые вызывают ощущение странности и тревоги именно своей пустотой и «неполноценностью». «Выход 8» — один из ярких кинематографических примеров этой эстетики.

Важное уточнение:

«Выход 8» — редкий случай, когда буквальное следование видеоигре не является недостатком, а составляет суть произведения. Обычно экранизации игр пытаются «расширить» вселную и потерять то, что делало оригинал особенным. Здесь же «замкнутость» и «повторяемость» — не баг, а фича.

Кому обязательно стоит посмотреть:

Любителям лиминального и аналогового хоррора,

Фанатам видеоигры «Exit 8» и жанра коридорных хорроров,

Поклонникам психологических триллеров в замкнутом пространстве («Куб», «Сквозь снег», «Эксперимент»),

Тем, кто ценит японский кинематограф и работы Гэнки Кавамуры,

Интересующимся концепцией «нe-мест» Марка Оже.

Кому может не зайти:

Тем, кто ожидает динамичного экшена или хэппи-энда,

Кто страдает клаустрофобией (фильм почти целиком происходит в замкнутом пространстве),

Непоклонникам «медленного» хоррора без явных пугалок.

